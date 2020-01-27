В Марьиной Горке прошла премьера мюзикла «Кстати о Диканьке»

О приключениях жителей украинской Диканьки в ночь перед Рождеством, описанных Николаем Гоголем, знают и взрослые, и дети. Придуманная им история становилась основой бесчисленного количества постановок — и любительских, и профессиональных. Но это не мешает возвращаться к сюжету вновь и вновь. Зажигательную историю с участием харизматичных хуторян всякий раз можно рассказывать на свой лад. Свое прочтение знаменитого гоголевского произведения представил зрителям и творческий коллектив районного центра культуры. Наши артисты превратили его в мюзикл.

Идея создания музыкального спектакля принадлежит директору районного центра культуры Оксане Жаромской. Она — и автор сценария, и режиссер-постановщик. Она же смогла собрать команду, которая за дело взялась с большим энтузиазмом. В нее вошли работники районного центра культуры, творческие коллективы Блонского и Дукорского сельских Домов культуры, артисты-любители. Например, главного героя Вакулу сыграл программист Максим Пронькин, пана Чуба — работник УП «Жилтеплосервис» КХ Владимир Серко, роль пана головы досталась блонскому школьнику Даниле Федоренко.

— Работать над спектаклем было очень интересно, — рассказала художественный руководитель районного центра культуры Наталья Мигуцкая, которой досталась роль императрицы. — Оксана Гивьевна, которая сама сыграла ведьму Солоху, хорошо понимала, каким должен быть каждый герой. Например, в роли черта она видела только Данилу Халецкого, а Оксаной — Анастасию Абакунчик. Однако мы не только следовали ее рекомендациям, но стремились быть соавторами. Все вместе подбирали музыкальный материал, переделывали тексты к песням, которые звучат в спектакле, придумывали реплики, шили костюмы. Все конструктивные идеи принимались. Репетировали очень много: порой расходились за полночь. Все, кто видел спектакль, смогут себе представить, какая атмо-сфера царила на репетициях. Невозможно было удержаться от улыбки, когда свои партии оттачивали Пересолиха и Переперчиха в исполнении Валентины Бобр и Елены Петрусенко, Ганна в исполнении Анастасии Шнек. И всех буквально очаровал дьяк. Роль исполнил студент первого курса Белорусского государственного университета культуры и искусств Михаил Клевко, у которого, к слову, в спектакле было две роли (еще и князь Потемкин в сценах с императрицей). Замечательно работали на репетициях участники детского хореографического ансамбля РЦК и коллектива «Зараначка» Блонского СДК. К слову, хореографические номера в спектакле поставили Анастасия Шнек и Алина Есипенок. Нужно отметить, что на репетициях нас всех заряжали своей энергией участницы народного ансамбля «Сяброўкі» Дукорского СДК. Их оптимизму можно искренне позавидовать.

Сделать именно музыкальный спектакль было не очень просто. Дело в том, что не все артисты, занятые в нем, — поющие. А песни в спектакле использовались самые разные: и народные, и эстрадные. Но все отважно взялись за дело, и с поставленными задачами справились. В этом плане очень помог звукорежиссер РЦК Павел Колесников, который делал звукозапись вокальных партий.

Во многом ярким спектакль сделала работа художника-декоратора Антонины Гуринович и ее помощницы Дарьи Мущинской. Думаю, зрители заметили, что на сцене не было громоздких конструкций. Все было построено на символах. За основу наши художники взяли рушники, на которых каждому месту (хаты Оксаны и Солохи, шинок, императорский дворец) соответствовал свой символ. Менялись сцены — менялись рушники, и сразу становилось понятно, где все происходит.

Мы искренне хотели порадовать зрителей, поэтому очень волновались. Но когда увидели полный зал, услышали, как зрители смеются над шутками, как дружно аплодируют, поняли, что все задуманное удалось. Нам хочется, чтобы в нас поверили! И на достигнутом останавливаться не собираемся. Могу сказать, что ближе к осени мы планируем еще одну постановку. А тех, кто не смог посмотреть мюзикл «Кстати о Диканьке», приглашаем в районный центр культуры 14 февраля на повторный спектакль.

Нужно отметить, что эта работа творческого коллектива районного центра культуры оказалась успешной. Социальные сети заполнены положительными отзывами: «Прекрасная постановка. Получили массу удовольствия… Творческих успехов коллективу. Удивляйте нас почаще. Браво!» (Дарья Дятко), «Спасибо за доставленное удовольствие, позитив. Ждем следующего представления! (Ирина Сафронова), «Все супер. Молодцы!!!» (Елена Юркус).

Наталья ПАРХОМЧИК.