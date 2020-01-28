Коротко о разном 

Почему исчезли имена с памятника в деревне  Затитова Слобода

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В редакцию газеты обратились  жители  Пуховичского сельсовета. Они спрашивали, что происходит с памятником погибшим во время  Великой Отечественной войны землякам  в деревне  Затитова Слобода.  Встревожило, что все имена, выбитые на памятнике, заштукатурены.

Понятно, что идут работы по реконструкции. Но неравнодушные люди  интересуются,  будет ли список имен восстановлен?

Памятник в деревне Затитова Слобода был установлен в 1971 году по инициативе работников колхоза имени Чапаева для увековечивания памяти 168 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время он находится на балансе ОАО «Племзавод «Индустрия». Прошло практически полвека, и мемориалу потребовалась реконструкция.

— На той грани стелы, где были выбиты имена погибших в годы Великой Отечественной войны жителей деревни,  появилась вертикальная трещина, — рассказала управляющая делами Пуховичского сельисполкома Инна Клещик. — Стало понятно, что если не предпринять необходимые меры, часть конструкции рухнет. Ее укрепили, но в  ходе  реставрационных работ на грань со списком была нанесена штукатурка — сделать как-то по-другому не представлялось возможным.

Как рассказала Инна Антоновна, в дальнейшем планируется нанести имена погибших  жителей деревни Затитова Слобода на мраморные   плиты, которые  закрепят на памятнике. Она заверила, что  полный список есть, и никто не будет забыт.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

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