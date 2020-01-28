В трудовых коллективах 

Получить теоретические и практические знания,  освоить  азы  профессии

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Мастер производственного обучения по животноводству Сергей Пономаренко и заместитель директора по учебно-производственной работе Елена Венгура.

В ГУ “Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления по сельскому хозяйству и продовольствию Пуховичского райисполкома” стараются организовать учебу так,  чтобы как можно больше   людей  смогли  получить теоретические и практические знания,  освоить  азы  профессии.

Сегодня  в  центре обучают  30  профессиям.

— За прошлый год мы обучили рабочим специальностям 716 человек, — рассказывает директор центра Виктор Колесенко. — Из них 584 — для агропромышленного комплекса нашего района. Но есть и те, кто учится за счет промышленных предприятий, за свой счет или   при поддержке отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Одной из самых востребованных специальностей  является тракторист-машинист. В сельхозорганизациях района с каждым годом появляется  все больше новой энергонасыщенной техники. Чтобы работать на ней,  механизатор должен  пройти обучение. В центре подготовки обучают трактористов для работы на различных тракторах,  погрузчиках, зерно- и кормоуборочной и дорожно-строительной технике.

Особое внимание в центре обращают на подготовку операторов машинного доения.  Мастера производственного обучения выезжают в сельхозорганизации, где проводят подготовку,  а затем принимают экзамены. Каждая доярка проходит такое обучение раз в два года.

— Перед началом уборочной кампании мы проводим обучение операторов зерносушильных комплексов, — отмечает Виктор Колесенко. — Современные ЗСК —  это, по сути, фабрики по очистке, сушке и доработке зерна, поэтому на них должны  работать  квалифицированные работники. За прошлый год у нас свою квалификацию повысили  50 человек.

На ответственных участках весь отопительный сезон трудятся машинисты котельных установок. В сельхозорганизациях они работают в котельных доильных залов, контор, мастерских. В прошлом году обучение в центре прошло 117 человек.

В целях уменьшения травматизма Министерство сельского хозяйства и продовольствия ставит задачу по обучению профессии “слесарь по ремонту сельхозтехники  и  оборудования”. Такое обучение провели  в  ОАО  “Голоцк”, “ПЗ “Индустрия”, СХФ   “Красный  май”, ПСУ   “Руденское”,   ЭБ   “Зазерье”.

Востребованы  также такие профессии, как электрогазосварщик, водитель погрузчика, стропальщик, машинист кранов, управляемых с пола (подготовили для  ОАО  “Зазерка”,  “Голоцк”, “Рождественское-Агро”). Обучали  даже  оператора по перегонке и ректификации  спирта:  такой специалист   работает  в  музейном  комплексе  “Дукорский маенток”.

Впервые в учебном центре проводят занятия  по профориентации старшеклассников. Их обучают   двум профессиям: фотограф и слесарь по ремонту  автомобилей.  Сейчас этими специальностями овладевают учащиеся  СШ №3 и №4  города  Марьина  Горка, Дубровской и Зазерской средних школ.

— Много  слушателей у нас  из  других  регионов  Беларуси,  —   говорит   Виктор  Колесенко. —  Приезжают  обучаться  из  соседних Слуцкого  и  Червенского  районов,  из  Бобруйского, Костюковичского, Осиповичского районов Могилевской  области  и даже  из   Витебской   области.

У нас работают опытные мастера. Например, Леонид Самойленко  трудится  здесь с  первого  дня создания центра подготовки. 21 год он возглавлял центр. На протяжении многих  лет  работают   также  заместитель  директора по учебно-производственной работе Елена Венгура и мастер производственного обучения по животноводству Сергей Пономаренко.

Рабочие профессии были и остаются востребованными на рынке труда. И у пуховчан есть  хорошая возможность обратиться в центр и получить знания, которые помогут  не только овладеть новой специальностью, но и повысить профессиональный уровень.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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