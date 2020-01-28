В ГУ “Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления по сельскому хозяйству и продовольствию Пуховичского райисполкома” стараются организовать учебу так, чтобы как можно больше людей смогли получить теоретические и практические знания, освоить азы профессии.

Сегодня в центре обучают 30 профессиям.

— За прошлый год мы обучили рабочим специальностям 716 человек, — рассказывает директор центра Виктор Колесенко. — Из них 584 — для агропромышленного комплекса нашего района. Но есть и те, кто учится за счет промышленных предприятий, за свой счет или при поддержке отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Одной из самых востребованных специальностей является тракторист-машинист. В сельхозорганизациях района с каждым годом появляется все больше новой энергонасыщенной техники. Чтобы работать на ней, механизатор должен пройти обучение. В центре подготовки обучают трактористов для работы на различных тракторах, погрузчиках, зерно- и кормоуборочной и дорожно-строительной технике.

Особое внимание в центре обращают на подготовку операторов машинного доения. Мастера производственного обучения выезжают в сельхозорганизации, где проводят подготовку, а затем принимают экзамены. Каждая доярка проходит такое обучение раз в два года.

— Перед началом уборочной кампании мы проводим обучение операторов зерносушильных комплексов, — отмечает Виктор Колесенко. — Современные ЗСК — это, по сути, фабрики по очистке, сушке и доработке зерна, поэтому на них должны работать квалифицированные работники. За прошлый год у нас свою квалификацию повысили 50 человек.

На ответственных участках весь отопительный сезон трудятся машинисты котельных установок. В сельхозорганизациях они работают в котельных доильных залов, контор, мастерских. В прошлом году обучение в центре прошло 117 человек.

В целях уменьшения травматизма Министерство сельского хозяйства и продовольствия ставит задачу по обучению профессии “слесарь по ремонту сельхозтехники и оборудования”. Такое обучение провели в ОАО “Голоцк”, “ПЗ “Индустрия”, СХФ “Красный май”, ПСУ “Руденское”, ЭБ “Зазерье”.

Востребованы также такие профессии, как электрогазосварщик, водитель погрузчика, стропальщик, машинист кранов, управляемых с пола (подготовили для ОАО “Зазерка”, “Голоцк”, “Рождественское-Агро”). Обучали даже оператора по перегонке и ректификации спирта: такой специалист работает в музейном комплексе “Дукорский маенток”.

Впервые в учебном центре проводят занятия по профориентации старшеклассников. Их обучают двум профессиям: фотограф и слесарь по ремонту автомобилей. Сейчас этими специальностями овладевают учащиеся СШ №3 и №4 города Марьина Горка, Дубровской и Зазерской средних школ.

— Много слушателей у нас из других регионов Беларуси, — говорит Виктор Колесенко. — Приезжают обучаться из соседних Слуцкого и Червенского районов, из Бобруйского, Костюковичского, Осиповичского районов Могилевской области и даже из Витебской области.

У нас работают опытные мастера. Например, Леонид Самойленко трудится здесь с первого дня создания центра подготовки. 21 год он возглавлял центр. На протяжении многих лет работают также заместитель директора по учебно-производственной работе Елена Венгура и мастер производственного обучения по животноводству Сергей Пономаренко.

Рабочие профессии были и остаются востребованными на рынке труда. И у пуховчан есть хорошая возможность обратиться в центр и получить знания, которые помогут не только овладеть новой специальностью, но и повысить профессиональный уровень.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.