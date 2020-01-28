Истории о том, когда «взрослость» понимают по-своему

Все подростки хотят казаться взрослее. Только «взрослость» понимают по-своему, и нередко ее признаком считают поступки, нарушающие приличие и закон. Примеров тому можно немало услышать на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.

В зал заседаний вошла шестнадцатилетняя девушка. Встретили ее как старую знакомую: в поле зрения представителей правоохранительных органов она попадает нередко. Поэтому протоколы в отношении нее комиссия также рассматривала не впервые. В этот раз их было сразу два: две истории о ложном понимании взрослости.

Первая о том, чем может закончиться развлечение. Девушка отдыхала с подругами в одном из клубов поселка Дружный… до 4.00 утра. Уточнять, что в это время несовершеннолетний человек должен видеть уже далеко не первый сон, наверное, не стоит. Но девушка считала себя взрослой. В клубе с подругами ей было комфортно, ровно до того момента, пока компания не собралась домой. Разладилась идиллия из-за того, что пришлось делить внимание подошедшего уже на улице общего знакомого. Выясняя вопрос, кого будет провожать парень, юные леди устроили драку. Одна из подруг вызвала милицию. Были зафиксированы телесные повреждения, оформлен протокол.

Вторая история не менее «занимательная». Главная героиня вместе с подругой пошла в принадлежащую знакомому баню. И им не хватило… водки. В половине второго ночи девушки решили прикупить спиртного, вызвали такси, и несовершеннолетняя героиня отправилась на ближайшую автозаправочную станцию. Она хорошо знала, что алкогольные напитки ей не продадут, поэтому сама в магазин не пошла — обратилась за помощью к таксисту. А тот не отказался помочь девушке: купил спиртное. Он не подумал о том, что автозаправочные станции оборудованы камерами видеонаблюдения. Работник АЗС обратил внимание на нетрезвую девушку-подростка и взрослого человека, который покупал спиртное, и сообщил в милицию.

Подобные истории, к сожалению, совсем не редкость. Вопрос, куда смотрят родители, в этом случае уже не актуален: девушка считает себя взрослой, и на заседание комиссии она пришла одна. Но стоит ли взрослеть именно так? На девушку за драку и нахождение в нетрезвом виде в общественном месте наложено взыскание в виде штрафов. Что по-настоящему ассоциируется со словом «взрослый» в этих историях, так это ответственность: за все содеянное придется заплатить реальные суммы.

Вторая история — о мнимой «мужской дружбе» и настоящих семейных взаимоотношениях. Подросток, имеющий отличные характеристики с места учебы, по просьбе «друга» украл в одном из магазинов «Евроопт» в Марьиной Горке спиртное: взял с прилавка бутылки, положил их в рюкзак и отправился к выходу. Однако продавцы попросили рюкзак открыть, и вот тут пришлось изворачиваться: сказал, что купил все в другом магазине, и друг может это подтвердить. Подтвердил. Обоим ситуация, наверное, прибавила адреналина в крови. Продавцы подростков пропустили, однако пропажу обнаружили быстро, проанализировали ситуацию и заявили в милицию.

В этой истории интересно то, что самого воришку спиртное не интересовало. Он все отдал так называемому «другу» и его компании. А дома сразу же рассказал родителям, что натворил. Те пришли в ужас, потому что от своего сына такого не ожидали. Мама сама позвонила в милицию и узнала, что там уже приняли сообщение из магазина. Родители сразу же компенсировали ущерб и принесли извинения за сына.

На заседание комиссии по делам несовершеннолетних они пришли семьей: мама, папа и «герой дня». И всем было, мягко говоря, неловко. Чувствовалось, что и подросток, и его родители еще не оправились от этой истории. Парень стоял буквально в шаге от уголовного дела. Для их семьи история из ряда вон выходящая.

Члены комиссии по делам несовершеннолетних высказали надежду, что с молодым человеком больше такое не повторится, а все произошедшее станет для него уроком. Комиссия освободила подростка от административной ответственности: в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь есть статья, которая позволяет так поступить. Молодому человеку посоветовали иметь собственное мнение. Набедокурить можно компанией, а отвечать за поступки нередко приходится одному.

Наталья ПАРХОМЧИК.