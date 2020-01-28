В городском  поселке Руденск выбрали «Мисс  школы»

В городском поселке Руденск конкурс «Мисс школы» — это одно из самых ожидаемых мероприятий. Ежегодно его совместно проводят горпоселковый Дом культуры и Руденская средняя школа. Участницы конкурса традиционно радуют зрителей и красотой, и талантами. Им помогали проявить себя учителя, родители и друзья.

В этом году побороться за титул первой красавицы школы решили пять девушек. Организаторы конкурса предложили участницам отправиться к звездам, и на этом пути избавиться от страхов, задуматься о будущем нашей планеты, проявить свои творческие способности и блистать на сцене, как настоящие звезды.

Два дефиле на космическую тему стали настоящим украшением программы. Однако не только внешнюю красоту участниц оценивало жюри. В ходе мероприятия речь шла и о серьезных проблемах.

Каждый человек чего-то боится. Но не всякий готов в этом признаться, так как страх делает нас уязвимым. Однако откровенно рассказать о своих страхах посторонним людям — сделать шаг к тому, чтобы избавиться от них. Участницы конкурса отважились на это и признались, что боятся равнодушия, быть ненужными и непризнанными и даже доверять людям.

«Развитие цивилизации» — под таким названием проходил интеллектуальный конкурс, в ходе которого каждой из участниц предложили рассказать, какой она видит жизнь на земле через несколько тысячелетий. Девушки говорили о приоритете экологии, появлении разнообразных летательных аппаратов, левитации и других интересных явлениях.

По результатам конкурса каждая участница получила награду. Наталья Кирильчик стала «Мисс Фотогеничность». Титул «Мисс Артистичность» достался Надежде Ажгирей, «Мисс Креативность» — Ирине Короленок. Приз зрительских симпатий и в дополнении к нему титул «Мисс Дружелюбие» были присуждены Дарье Приемко. А корону первой красавицы и титул «Мисс Школы-2020» завоевала Дарья Гончар!

Наталья ПАРХОМЧИК.