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В городском  поселке Руденск выбрали «Мисс  школы»

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Дарья Приемко, Наталья Кирильчик, Дарья Гончар, Надежда Ажгирей, Ирина Короленок.

В городском  поселке Руденск конкурс «Мисс  школы» — это  одно из самых ожидаемых мероприятий. Ежегодно его совместно проводят горпоселковый Дом культуры и Руденская средняя школа. Участницы конкурса традиционно радуют зрителей и красотой, и талантами. Им помогали проявить себя учителя, родители и друзья.

В этом году побороться за титул первой красавицы школы решили пять девушек. Организаторы конкурса предложили  участницам отправиться к  звездам, и на этом пути избавиться от страхов, задуматься о будущем нашей планеты, проявить свои творческие  способности   и  блистать  на   сцене,  как  настоящие  звезды.

Два дефиле  на  космическую тему стали настоящим украшением программы. Однако не только внешнюю  красоту участниц оценивало жюри. В ходе мероприятия речь шла и о серьезных проблемах.

Каждый человек чего-то боится. Но не всякий готов в этом признаться, так как страх делает нас уязвимым.  Однако откровенно рассказать о своих страхах посторонним людям — сделать шаг к тому, чтобы избавиться от них. Участницы конкурса отважились на это и признались, что боятся  равнодушия, быть ненужными и непризнанными и даже доверять людям.

«Развитие цивилизации» — под таким названием проходил интеллектуальный конкурс, в ходе которого каждой из участниц предложили рассказать, какой она видит жизнь на земле через несколько тысячелетий. Девушки говорили о приоритете экологии, появлении разнообразных летательных аппаратов, левитации и других интересных явлениях.

По результатам конкурса каждая  участница  получила  награду.  Наталья  Кирильчик  стала «Мисс Фотогеничность». Титул «Мисс Артистичность»  достался  Надежде Ажгирей, «Мисс Креативность»  —  Ирине Короленок. Приз зрительских симпатий и в дополнении к нему титул «Мисс Дружелюбие» были присуждены  Дарье  Приемко. А корону первой красавицы и титул «Мисс  Школы-2020»  завоевала  Дарья  Гончар!

Наталья ПАРХОМЧИК.

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