Пройдет единый День безопасности дорожного движения «В новый год по «Доброй дороге!»

С начала 2020 года на автодорогах Минской области произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых 8 человек погибли и 39 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 3 ДТП произошли по вине нетрезвых водителей.

Основными причинами ДТП стали следующие наиболее распространенные нарушения Правил дорожного движения:

превышение установленной скорости движения;

нарушение ПДД пешеходами;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

выезд на полосу встречного движения;

нарушение правил маневрирования;

без права управления

управление ТС водителями в нетрезвом состоянии;

По-прежнему остается высоким удельный вес автоаварий с участием пешеходов. Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с данной категорией является игнорирование самими пешеходами Правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников.

Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль, чтобы избежать наезда. В темное время суток пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог вблизи населенных пунктов. Именно там наиболее высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям со стороны пешеходов – хождение по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования дорожного движения.

01.01.2020г. около 21.55 в Солигорском районе, водитель 1995 г.р., двигаясь на автомобиле Пежо 406 в направлении г. Солигорска, совершила наезд на пешехода, 1970 г.р., жителя Солигорского района, который находился в полосе движения транспортного средства.

В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Пешеход СВЭ не обозначен.

04.01.2020г. около 21.40 в д.Обчин Любанского района, водитель, 1995 г.р., двигаясь на автомобиле Опель Астра, совершил наезд на лежащего на проезжей части местного жителя. В результате ДТП пешеход, 1966 г.р. с полученными телесными повреждениями был госпитализирован. Пешеход СВЭ не обозначен.

16.01.2020г. около 04.35 вблизи г.п.Смиловичи Червенского района, водитель, 1964 г.р., двигаясь на автомобиле Фольксваген Крафтер, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода 1969 г.р., жителя г.Минска. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Пешеход СВЭ также не был обозначен.

И 20.01.2020г. около 06.15 вблизи д.Заречье Смолевичнского района, водитель, 1984 г.р., двигаясь на автомобиле Ниссан Террано, совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода, 2000 г.р., жителя Смолевичского района. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пешеход СВЭ не обозначен.

К сожалению, подобные факты происшествий очень часты. Дорога не прощает безответственного поведения на ней, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Небезопасные действия пешехода на дороге и вблизи нее никого не должно оставить равнодушным.

Даже с наступлением холодов продолжаются наезды на велосипедистов.

16.01.2020г. около 08.06 в черте д.Старый Копыль, водитель, 1989 г.р., двигаясь на автомобиле Фольксваген Гольф в направлении г.Копыль, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении, велосипедиста 1973 г.р., местного жителя. В результате ДТП велосипедист с полученными травмами был госпитализирован. Известно, что велосипед был обозначен СВЭ, а его хозяин нет.

Напоминаем, велосипедистам необходимо оборудовать свои велосипеды фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади – красный.

Также, согласно п.148 ПДД — движение на велосипедах должно осуществляться по обочине, а в случае ее отсутствия не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги. Кроме того велосипедистам запрещается двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы согласно п. 153.4 ПДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося с признаками алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, либо необозначенных световозращающими элементами, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102 в территориальные ОВД и по вашей информации будут приняты соответствующие меры реагирования.

Одной из проблем на дорогах остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах.

14.01.2020г. около 08.10 вблизи д.Петковичи, Дзержинского района, водитель, 1984 г.р., двигаясь на автомобиле Форд Транзит, совершил наезд на пешехода, 1941 г.р., местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Пешеход СВЭ не обозначена.

Согласно статьи 18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно не предоставление лицом, управляющим транспортным средством преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

В неблагоприятных погодных условиях и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего автотранспорта неминуемо приводила к несчастным случаям на дороге.

06.01.2020г. около 08.25 на автодороге Р-53 «Слобода-Новосады», Смолевичского района, водитель, 1988 г.р., двигаясь на автомобиле Форд Мондео, неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с универсальным погрузчиком Амкодор под управлением водителя 1972 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате автоаварии пассажир, 2003 г.р., автомобиля Форд получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы тяжелой степени, был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

07.01.2020г. около 08.05 в черте д.Атолино Минского района, водитель, 1994 г.р., двигаясь на автомобиле Опель Корса, на закруглении дороги влево, съехала в правый кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажир, 2013 г.р., с полученными телесными повреждениями был госпитализирован. Ребенок находился на заднем сиденье, был пристёгнут ремнём безопасности, но детское кресло в автомобиле отсутствовало.

11.01.2020г. около 07.53 в Клецком районе, водитель, 1974 г.р., двигаясь на автомашине МАЗ с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Каравелла под управлением водителя, 1966 г.р., который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр разворота. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген от полученных травм скончался на месте происшествия.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. По статистике за пятницу и выходные дни возрастает количество нетрезвых водителей. Этот соблазн объясним тем, что не нужно на работу, хочется так сказать расслабится, но это ни в коей мере не оправдывает их действия, которые в результате могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Примечательно то, что есть граждане, которым небезразлична данная проблема, и они глубоко понимают, что нетрезвый за рулем – это преступник. В дежурную часть каждые сутки поступают сообщения от участников дорожного движения об управлении транспортными средствами нетрезвыми водителями.

Анализируя сообщения от граждан, можно описать поведение нетрезвого водителя. Такие водители постоянно запаздывают при трогании у светофора, неоднократно резко тормозят, движутся на запрещающий сигнал светофора. Им присуща чрезмерно резкая езда или необоснованно маленькая скорость движения. При маневрировании их отличает неестественная извилистая траектория движения. А также в темное время суток забывают включать световые приборы.

Нарушают все мысленные запреты: превышают скорость, игнорируют знаки, подрезают машины. Причем в нетрезвом состоянии в основном попадают молодые люди до 30 лет, среди них есть и такие, которые уже были лишены прав или вообще никогда не имели права управления.

Так, 02.01.2020г. около 18.00, в д. Гацук Слуцкого района, водитель, 1988 г.р., не имея права управления (лишен по ч.1 ст. 18.16 КоАП РБ), управляя автомобилем Форд Сиерра в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, 1967 г.р., местную жительницу, которая двигалась по правой по ходу движения обочине. В результате ДТП женщина с многочисленными травмами была госпитализирована.

11.01.2020г. около 21.49 в г.Слуцк водитель, 1991 г.р., в/у не имеет (не получал), тем не менее, управляя автомобилем Фольксваген Поло в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, выехал на правый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате автоаварии пассажир, 1981 г.р., который также находился в состоянии алкогольного опьянения, с полученными телесными повреждениями был госпитализирован.

Напоминаем водителям! Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный).

В целях пропаганды соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения, 31 января 2020 года Госавтоинспекция проводит единый День безопасности дорожного движения под девизом: «В новый год по «Доброй дороге!», направленный на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

Избежать аварий очень сложно, но предотвратить, возможно, если участники дорожного движения будут проявлять друг к другу повышенное внимание и уважение. Соблюдая правила дорожного движения – вы будете являться положительным примером для других. Пусть для каждого из нас в новом году будет дорога доброй и безопасной!

УГАИ УВД Минского облисполкома.