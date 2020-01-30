«Прямые телефонные линии» этой недели
«Прямые телефонные линии» этой недели:
30 января
с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая телефонная линия» начальника отдела экономики райисполкома Елены Валентиновны ГРОШЕВОЙ.
1 февраля
с 9.00 до 12.00 «прямые телефонные линии» проведут:
председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.
Тел.: (8-017) 500-41-60;
заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК.
Тел.: 6-72-07;
начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;
начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;
председатели и управляющие делами поссельисполкомов Пуховичского района.