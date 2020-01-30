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«Прямые телефонные линии» этой недели

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«Прямые телефонные линии» этой недели:

30  января

 с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая  телефонная  линия» начальника отдела экономики райисполкома Елены Валентиновны ГРОШЕВОЙ.

 1 февраля 

с 9.00 до 12.00  «прямые  телефонные  линии» проведут:

председатель  Минского  областного Совета депутатов  Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.
Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместитель   председателя    Пуховичского   райисполкома     Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК.
Тел.: 6-72-07;

начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;

начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

председатели  и  управляющие  делами  поссельисполкомов  Пуховичского  района.

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