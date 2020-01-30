Преступная группа в Дукоре обокрала пожилую женщину

Пользоваться гостеприимностью и доверчивостью пожилых людей для того, чтобы их обокрасть, по всей видимости, является основным занятием преступной группы, в составе которой, как минимум, две женщины и один мужчина.

18 января две женщины цыганской внешности постучали в двери дома 77-летней жительницы агрогородка Дукора. Хозяйке они поведали о своей тяжелой жизни и сказали, что не просят милостыню, может, только можно им помочь в сборе макулатуры, если такая имеется в доме. Доверчивая старушка засуетилась в поиске бумаги. Затем последовала просьба одной из женщин, якобы беременной, угостить ее соленым огурчиком. Гостеприимная хозяйка не отказала. Рассыпаясь в благодарностях, нежданные гости ушли. А через два дня пенсионерка обнаружила пропажу своих денежных сбережений в сумме 1400 рублей, которые были спрятаны в шкафу в зале.

По словам потерпевшей, гости оставались на веранде и все время громко говорили. Можно предположить, что таким образом они старались заглушить шорохи, издаваемые третьим членом преступной группы, который незаметно проник в зал.

По полученной сотрудниками милиции информации, подозреваемые в краже женщины были замечены в Дукоре на протяжении нескольких дней. Передвигались они на машине, за рулем которой был мужчина.

Милиция просит жителей агрогородка и других населенных пунктов района, с визитом у которых побывали эти нежданные гости, сообщить по телефону 102, а впредь не доверять незнакомым людям и не пускать их в дом.

Вячеслав ВОРОБЕЙ,

начальник Свислочского отделения милиции.