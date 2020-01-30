Главное Знай наших 

Пуховчане названы среди лучших сотрудников милиции в области

318 Redactor Комментариев нет

Старший инспектор группы кадров Иван Черкас, начальник Пуховичского РОВД Павел Кастрицкий, начальник ИДН Надежда Вайницкая.

В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось собрание офицеров управления внутренних дел Минского облисполкома, на котором были награждены сотрудники и руководители подразделений, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.

Собравшихся поздравил начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Он поблагодарил всех за высокий профессионализм и пожелал новых достижений в милицейской службе.

По итогам оперативно-служебной деятельности в 2019 году лучшим подразделением среди инспекций по делам несовершеннолетних районных отделов внутренних дел признана инспекция по делам несовершеннолетних Пуховичского РОВД (начальник — майор милиции Надежда Вайницкая).

Лучшим сотрудником подразделений кадров и идеологической работы назван старший инспектор группы кадров Пуховичского РОВД майор милиции Иван Черкас.

Андрей ГЕОРГИЕВ.

Фото предоставлено УВД Миноблисполкома.

Вам также может понравиться

Желаем доброго здоровья, мира и благополучия!

Redactor 0

Как Виктор Конончик из Руденска отправился тушить пожары в Грецию

Redactor 0

Пуховчане в числе лучших вожатых Минской области

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿