Пуховчане названы среди лучших сотрудников милиции в области

В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось собрание офицеров управления внутренних дел Минского облисполкома, на котором были награждены сотрудники и руководители подразделений, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.

Собравшихся поздравил начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Он поблагодарил всех за высокий профессионализм и пожелал новых достижений в милицейской службе.

По итогам оперативно-служебной деятельности в 2019 году лучшим подразделением среди инспекций по делам несовершеннолетних районных отделов внутренних дел признана инспекция по делам несовершеннолетних Пуховичского РОВД (начальник — майор милиции Надежда Вайницкая).

Лучшим сотрудником подразделений кадров и идеологической работы назван старший инспектор группы кадров Пуховичского РОВД майор милиции Иван Черкас.

Андрей ГЕОРГИЕВ.

Фото предоставлено УВД Миноблисполкома.