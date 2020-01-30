Следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Марьиной Горке
Следственным управлением УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное группой лиц).
По данным следствия, 24 января текущего года в милицию обратился житель Марьиной Горки с заявлением об исчезновении его 31-летнего сына.
Следователями во взаимодействии с органами внутренних дел незамедлительно был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины. В результате получены сведения о криминальном характере его исчезновения.
В ходе проведенных осмотров следственно-оперативной группой с участием эксперта-биолога ГКСЭ с использованием криминалистического оборудования и применением экспресс-тестов выявлены скрытые биологические следы, указывающие на то, что мужчина стал жертвой убийства.
Результатом совместной работы правоохранительных органов стало задержание по подозрению в совершении преступления троих жителей Марьиной Горки: сожители — 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, и их 23-летний знакомый.
Согласно материалам уголовного дела, преступление совершено 21 января в квартире у сожителей. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. В последующем его тело было сброшено в реку.
Правоохранительными органами совместно с водолазами МЧС, ОСВОД и волонтерами с применением специального оборудования и техники несколько дней осуществляется обследование акватории реки, принимаются все меры по обнаружению тела.
В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз по изъятым вещественным доказательствам. Их производство осуществляется ГКСЭ.
Проведение следственных и иных процессуальных действий с участием задержанных по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.
Источник: Следственный комитет Республики Беларусь