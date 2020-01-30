Следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Марьиной Горке

Следственным управлением УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное группой лиц).

По данным следствия, 24 января текущего года в милицию обратился житель Марьиной Горки с заявлением об исчезновении его 31-летнего сына.

Следователями во взаимодействии с органами внутренних дел незамедлительно был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины. В результате получены сведения о криминальном характере его исчезновения.