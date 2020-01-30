Профсоюзные правовые приемы пройдут 30 января по всей стране
Более сотни юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. Профсоюзные юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.
С 28 января 2020 года вступил в силу новый Трудовой кодекс Республики Беларусь. Инициатором изменений многих статей выступила и Федерация профсоюзов. В обновленный законопроект национальному профцентру удалось включить нормы по усилению защиты прав трудящихся.
Профсоюзные юристы готовы дать разъяснения по всем нововведениям и изменениям в документе.
Во внимании правовых инспекторов труда и новая система оплаты труда работников бюджетных организаций. Эта система введена с 1 января 2020-го.
К слову, Федерация профсоюзов уже запустила горячие линии по вопросам применения новой система оплаты труда «бюджетников». Работа таких линий помогает проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.
Подробный график работы горячих линий, номера телефонов в регионах, а также место и время проведения юридических консультаций можно узнать на Интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси, или позвонив в организации профсоюзов своего города, района.
Пресс-служба Федерации профсоюзов.