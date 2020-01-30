Компания-резидент Минской области участвует в оказании помощи Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью. Компания БелАсептика, резидент Минской области, участвует в формировании гуманитарного груза.

Уже отобрано более 7,5 тонн продукции, которая может быть использована в борьбе с коронавирусом. Это лекарственные, а также моющие и дезинфицирующие средства.

В настоящий момент военный борт ИЛ-76МД на аэродроме Мачулищи готовится к отправке.

«Мы рады быть полезными нашим китайским друзьям в преодолении беспрецедентной вспышки опасного инфекционного заболевания. Такую помощь готовы оказывать и дальше» – комментируют в компании.

Кстати, как и в отношении любой инфекции важно соблюдать простые правила гигиены. Совсем недавно компания публиковала свои рекомендации на этот счет.