Напоминаем пуховчанам правила безопасного пользования электрической энергией в быту

Пуховичская районная энергогазинспекция «Госэнергогазнадзор» напоминает жителям Пуховичского района, что во избежание поражения электрическим током необходимо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электрической энергией в быту:

— монтаж и ремонт электропроводок, подключение нового электрооборудования (стиральных машин, электроводонагревателей и т.п.) должны производиться только специалистами-электриками.

— постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, предохранительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов.

— очистку осветительной арматуры и ламп от пыли необходимо производить только при отсутствии напряжения (при отключенном питании).

— соблюдайте правила пользования электроприборами, указанные в инструкциях по их эксплуатации.

— строго соблюдайте порядок включения и отключения электроприборов от электрической сети: шнур сначала подключается к прибору, а затем к сети; отключение производится в обратном порядке.

— не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.

— при пользовании любыми электроприборами нельзя одновременно прикасаться к электроприбору и заземленным предметам: батареям отопления, водопроводным и газовым трубам, газовой плите, соединенным с землей металлическим конструкциям. Особое внимание в этом отношении должно проявляться при работе со стиральной машиной, когда человек влажными руками попеременно (а может и одновременно) касается корпуса машины и ванны.

При эксплуатации электропроводок запрещается:

— эксплуатация бытового электрооборудования и проводок в неисправном состоянии, с нарушенной изоляцией;

— устройство временных электропроводок, использование самодельных электроприборов, электроудлинителей и т.п.;

— закрашивать и белить электрические шнуры и провода;

— вешать что-либо на электрические провода;

— вытягивать за электрический шнур вилку из розетки;

— перекручивать и завязывать электрические провода;

— закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;

— допускать соприкосновения электрических проводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений;

— заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, закреплять провода гвоздями.

В квартирах при сверлении стен, пробивке в них отверстий и борозд, вбивании гвоздей, вкручивании шурупов и т.п. помните об опасности повреждения электропроводки, выполненной скрытым способом.

При обнаружении признаков неисправности электропроводки и электроприборов следует:

— немедленно отключить электроприбор от сети, а при искрении проводки выключить отключающее устройство (автоматические выключатели);

— для устранения неполадок пригласить электромонтёра, а в случае повреждения электроприбора показать его специалисту или занести в ремонтную мастерскую.

— не прикасайтесь к оборванным, лежащим проводам воздушных линий электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние менее 8м.

— при обнаружении провисшего, а также оборвавшегося провода, упавшего на землю, необходимо немедленно сообщить об этом в территориальное подразделение электрических сетей, жилищно-эксплуатационную организацию, ближайшее отделение милиции или органы местного самоуправления. Место около упавшего провода необходимо оградить в радиусе 8 м, выставить охрану и никого не допускать до прибытия оперативно-выездной бригады электрических сетей или прихода электромонтера.

— не допускайте случайного прикосновения к находящимся поблизости электрическим проводам или воздушным вводам в здание, помните, что особенно в сырую погоду, поражение может произойти и через воздушный промежуток без непосредственного касания к проводу.

Разъясняйте своим детям правила пользования электроприборами, ограничьте возможность их нежелательного контакта с электричеством: используйте розетки со специальным поворотным защитным устройством или закройте розетки специальными заглушками. Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен.

Руслан Гайдучёнок, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ Госэнергогазнадзор.