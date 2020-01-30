«Нам бы ноги – у нас все было бы хорошо». История первоклассника, который обязательно будет ходить

Когда Давид родился – ему не давали шансов. Сейчас ему 8 лет. И несмотря на 4 степень утраты здоровья, он учится в обыкновенной школе и ничем не отличается от сверстников, кроме одного: он не может самостоятельно ходить. Мечтает он о малом: ходить на физкультуру, играть с ребятами в футбол. До исполнения этой мечты ему остался последний шаг! Поможем Давиду встать на ноги!

Давид – третий ребенок в семье Левонюк. Родился он на 29 неделе, крохотным и очень слабеньким. Легкие не раскрылись, и малыш провел 8 дней в реанимации на аппарате ИВЛ, потом более месяца в отделении для недоношенных. Прогнозы были неблагоприятными.

– Говорили, что ребенок будет глубокий инвалид: ни поворачиваться, ни сидеть, ни говорить он не будет. Будет умственно отсталым, – рассказывает мама Давида, Татьяна. – Мы ребеночка забрали, не теряли ни надежды, ни времени. Сразу начали ЛФК, массаж.

Давид быстро пошел на поправку: набрал вес, а благодаря занятиям вовремя стал переворачиваться, гулить, взял в руки игрушки. Трудности начались, когда пришло время садиться, а позже – вставать на ножки.

В свидетельстве об инвалидности Давида стоит 4 степень утраты здоровья, в медицинском заключении – ДЦП, но родители все эти 8 лет вкладывали всё, что у них было, чтобы поднять сына на ноги. И у них получилось!

Сейчас Давид – первоклассник средней школы №9 г.Кобрина, в которой здоровые дети обучаются наравне с детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата.

– От сверстников Давид отличается только тем, что самостоятельно стоять и ходить не может, только с опорой, а по школе перемещается в коляске, – рассказывает мама. – Читает он как все детки, считает, как все детки. Но письмо у нас хромает, тяжело ему дается. Кушает сам. Сам одевается, сам раздевается. Пастель не заправляет лишь потому, что не может самостоятельно стоять.

Родители очень стараются, чтобы Давид рос самостоятельным и всё умел делать сам. Во дворе поставили беседку для игр, песочницу, и заборчик вокруг площадки, чтобы он сам, держась за забор, смог дойти, куда ему хочется.

Чтобы помогать Давиду в школе, отдел образования направил для него тьютора. Это специалист, который постоянно сопровождает Давида в учебное время: отвозит в столовую, подносит вещи…

– И дети, и педагоги в нашем классе просто замечательные. Все очень отзывчивые и доброжелательные. Всегда помогают, если что-то нужно, – рассказывает Татьяна. – Когда в декабре Давид заболел, он пропустил все праздники и новогоднюю елку. Но одноклассники ему и звонили, и подарки для него передавали, поддерживали его.

Давид очень контактный и общительный мальчик. Играет с друзьями, любит читать, живет школой, и мечтает, что сможет ходить в нее сам, а после занятий бегать с друзьями, заниматься спортом. Все эти годы Давид с упорством шел к этой мечте. Его родители сделали все, чтобы он встал на ноги. И вот перед ним осталась последняя преграда – смочь самостоятельно ходить.

«В нашей семье это слово не произносится»

Впервые о своем недуге Давид заговорил, когда пошел в школу. Начались занятия по физкультуре, ребята стали ходить в спортивные секции, пойти туда с ними он не смог.

– Он все время повторяет: «Мама, ну когда я уже встану, я так хочу с мальчиками, я так хочу играть в футбол, хочу играть в хоккей!».

Сейчас Давид занимается пескографией и ходит на плаванье. И по-прежнему, пусть и через силу, упорным трудом старается встать на ноги.

– Он не отчаивается, но видно, что ему тяжело. Он не капризничает, не ругается, молча продолжает идти вперед.

По прогнозам врачей Давид должен был пойти еще в 6 лет, но он до сих пор не может стоять на ногах без опоры. Причина в том, что у него деформированы голеностопный, коленный и тазобедренный суставы на правой ноге.

– Давид сможет ходить, когда все суставы станут на место, – рассказывает мама. – У нас уже есть специальные ортезы, но, чтобы бедро и колено встали правильно, Давиду нужен вертикализатор. Он должен будет находиться в нем в подвешенном состоянии по 6 часов в день в течение полугода. Да, это большой труд, но мы обязательно справимся: ведь когда все суставчики станут на свои места – он сможет пойти сам!

Помогите Давиду сделать первый шаг!

Давид – добрый, открытый, ласковый мальчик. Очень искренний и честный. Всю свою жизнь он борется с болезнью. И теперь ему остался последний шаг, последнее усилие, после которого он сможет ходить без опоры. Мы от всего сердца просим Вас поддержать его в этой борьбе, и помочь приобрети вертикализатор, благодаря занятиям на котором Давид сможет самостоятельно ходить.

Вы можете помочь Давиду, оказав поддержку в приобретении вертикализатора c комплектацией, стоимостью 5020 бел.руб. (по курсу Нац. банка Республики Беларусь на 20.01.2020 года), внеся пожертвование на любой из благотворительных реквизитов:

Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

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+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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Пример SMS-сообщения: 1222 Давид 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

USSD-запрос для абонентовlife:), МТС.

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Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.

*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!