Старые здания в Руденске получают новую жизнь

Городскому поселку Руденск от советских времен досталось непростое наследство в виде заброшенных производственных площадок, неиспользуемых зданий и сооружений. Работали когда-то там молочный и хлебозавод, ряд других предприятий. Но время изменилось, производства закрылись, а здания, где они размещались, десятилетия стояли заброшенными. Хозяева у них были, но как рационально распорядиться своей собственностью, они так и не решили. Для городского поселка это стало проблемой.

— Все понимают, что неиспользуемые производственные площади — это упущенная экономическая выгода, — говорит председатель Руденского сельисполкома Наталья Криворукова. — Но нас также заботили и вопросы безопасности, и проблемы благоустройства. Ко многим неиспользуемым зданиям существовал свободный доступ. А некоторые из них превратились, по сути, в развалины, которые притягивают к себе и детей, и всевозможных асоциальных граждан. Всегда было тревожно, что может случиться какая-нибудь трагедия. Да и внешний вид неиспользуемых зданий и сооружений никогда не украшал улицы городского поселка.

Во время нашей беседы Наталья Анатольевна о проблемах, связанных с неиспользуемыми зданиями и сооружениями в городском поселке Руденск, говорила уже в прошедшем времени. Дело в том, что в минувшем году кропотливая работа, которую проводил Руденский сельисполком по решению этой проблемы, дала результат: большинство неиспользуемых зданий и сооружений приобрело новых хозяев, которые сразу же взялись за работу. И некоторые положительные перемены можно заметить уже сейчас.

Бывшая база геологов перешла к унитарному предприятию «Отдельная строительная компания при китайской национальной машиностроительной корпорации». Новые владельцы восстановили ограждение, благоустроили территорию. Сделать им предстоит еще много, так как нужно приводить в порядок находящиеся на территории здания, однако есть уверенность, что работы не остановятся.

Здания бывшего хлебозавода находятся в самом центре городского поселка на улице Железнодорожная и, мягко говоря, последнее десятилетие ее не украшали. В минувшем году владельцем этого объекта стало ЧТУП «КС продтовары». Рядом находится принадлежащий предприятию магазин «Арбуз», поэтому логичны и планы предприятия на новое приобретение: оборудовать его под торгово-складские помещения. На территории бывшего хлебозавода идут работы по благоустройству.

На другой стороне улицы у железнодорожного полотна ровно напротив бывшего хлебозавода находится здание склада-рампы, также долгое время не эксплуатировавшееся. Буквально пару недель назад оно перешло в собственность ТП ООО «Пуховичиторг». Есть уверенность, что предприятие сможет преобразовать это здание в полезный для поселка объект. Тем более, что есть совсем недавний пример: накануне новогодних праздников в районе железнодорожного вокзала ТП ООО «Пуховичиторг» открыло магазин «ТриО». Было приведено в порядок здание, внешний вид которого долгое время не радовал, благоустроена прилегающая территория (отремонтирована автомобильная стоянка, проложены тротуарные дорожки).

В самом конце 2019 года новый собственник появился и у здания, где когда-то размещалось производство ритуальных изделий. Находится объект в оживленном микрорайоне. Приобрело его ОДО «Родительское наследие». Уже готовится проект по его реконструкции. В недалекой перспективе в здании откроется торговый центр с объектом общественного питания: новые владельцы помимо магазина планируют сделать и хорошее кафе. Стоит напомнить, что предприятию принадлежат кафе «Спадчына» в агрогородке Блонь и одноименный ресторан с караоке-баром в городе Марьина Горка. Эти заведения имеют хорошую репутацию и пользуются популярностью у жителей района. Можно предположить, что своя «Спадчына» появится и в городском поселке Руденск. Все работы по реконструкции приобретенного здания ОДО «Родительское наследие» планирует провести в течение двух лет. Мы с Натальей Анатольевной специально поехали посмотреть, что происходит на этом объекте. Работы там уже начались: идет ремонт крыши.

Еще один объект, который мы вместе посетили, — бывший молочный завод, расположенный на окраине городского поселка у дороги на Новополье. Он стал собственностью УП «Промлитмаш», которое занимается производством изделий из пластмассы. Зарегистрировано предприятие в Минске, производство расположено на арендуемых площадях в городском поселке Свислочь. Перемены, которые произошли на площадке, сразу же привлекли внимание: вырублен кустарник, который раньше полностью скрывал здания.

На территории нас встретил директор предприятия Иван Незь. Было интересно, почему он решил приобрести объект, где придется усердно поработать, чтобы привести его в порядок. Иван Васильевич рассказал, что давно задумывался о том, чтобы уйти от аренды и иметь собственные площади для размещения производства. Приобретение этого комплекса зданий — шаг к реализации задумок. В будущем он планирует перенести в Руденск не только производство, но и офис. Это означает, что появится еще одно предприятие, которое будет платить налоги в местный бюджет.

Наталью Анатольевну радует, что проблемные объекты приобрели предприятия с хорошей репутацией. Это вселяет уверенность, что здания будут вовлечены в оборот и начнут приносить экономическую пользу. Поселок от этого получит и другие выгоды: дополнительные рабочие места, новые объекты торговли и общественного питания, более привлекательный внешний вид улиц. Руденск ждут перемены, и незамеченными они не останутся.

В минувшем году на территории Руденского сельсовета проведена огромная работа по вовлечению в оборот неиспользуемых зданий и сооружений. Однако вопрос не закрыт. Ждут рачительных хозяев пустующие здания крахмального завода и школы в деревне Васильки. Есть целый ряд закрытых магазинов, принадлежащих системе потребкооперации. В Руденском сельисполкоме будут рады сотрудничеству с теми, кто готов подарить этим объектам новую жизнь и вместе с этим поспособствовать развитию сельской территории.

Наталья ПАРХОМЧИК.