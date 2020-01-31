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Старые здания в Руденске получают новую жизнь

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Комплекс зданий бывшего молочного завода.

Городскому поселку Руденск от советских времен  досталось  непростое  наследство  в виде заброшенных производственных площадок,  неиспользуемых зданий и сооружений. Работали когда-то  там молочный и хлебозавод, ряд других предприятий. Но время изменилось, производства закрылись, а здания, где они размещались,  десятилетия стояли заброшенными. Хозяева у них были, но как рационально распорядиться своей собственностью, они так и не решили.  Для городского поселка это стало проблемой.

— Все понимают, что неиспользуемые производственные площади — это упущенная экономическая выгода, — говорит  председатель  Руденского сельисполкома Наталья Криворукова. — Но нас также заботили и вопросы безопасности, и проблемы благоустройства. Ко многим неиспользуемым зданиям существовал свободный доступ. А некоторые из них превратились, по сути, в развалины, которые притягивают к себе и детей, и всевозможных асоциальных граждан. Всегда было тревожно, что может случиться какая-нибудь трагедия. Да и внешний вид неиспользуемых зданий и сооружений никогда не украшал улицы городского поселка.

Во время нашей беседы  Наталья Анатольевна о проблемах, связанных с неиспользуемыми зданиями и сооружениями в городском поселке Руденск,  говорила уже  в прошедшем времени. Дело в том, что в минувшем году кропотливая работа, которую проводил Руденский сельисполком по решению этой проблемы, дала результат: большинство неиспользуемых зданий и сооружений приобрело новых хозяев, которые сразу же взялись за работу. И  некоторые положительные перемены можно заметить уже сейчас.

Бывшая база геологов перешла  к   унитарному  предприятию «Отдельная  строительная компания  при  китайской национальной   машиностроительной  корпорации».  Новые владельцы  восстановили ограждение, благоустроили территорию. Сделать им предстоит еще много, так как нужно приводить в порядок находящиеся на территории здания, однако есть уверенность, что работы не остановятся.

Здания бывшего хлебозавода находятся в самом центре городского поселка на улице Железнодорожная  и, мягко  говоря,  последнее десятилетие ее не украшали. В минувшем году владельцем этого объекта стало ЧТУП «КС продтовары». Рядом находится принадлежащий предприятию магазин «Арбуз», поэтому  логичны и планы предприятия  на новое приобретение: оборудовать его под торгово-складские помещения. На территории бывшего хлебозавода идут работы по благоустройству.

На другой стороне улицы у железнодорожного полотна  ровно  напротив бывшего хлебозавода находится здание склада-рампы, также долгое время не эксплуатировавшееся. Буквально пару недель назад оно перешло в собственность  ТП ООО «Пуховичиторг». Есть уверенность, что предприятие сможет преобразовать это здание в полезный для поселка объект. Тем более, что есть совсем недавний пример: накануне новогодних праздников в районе  железнодорожного  вокзала ТП ООО «Пуховичиторг»  открыло  магазин «ТриО». Было приведено в порядок здание,  внешний вид  которого  долгое  время  не  радовал,  благоустроена  прилегающая  территория   (отремонтирована  автомобильная  стоянка,  проложены тротуарные   дорожки).

В самом конце 2019 года новый собственник появился и у  здания, где когда-то размещалось производство ритуальных изделий.  Находится объект в оживленном микрорайоне. Приобрело его ОДО «Родительское наследие». Уже готовится проект по его реконструкции. В недалекой перспективе  в здании  откроется торговый центр с объектом  общественного питания: новые владельцы помимо магазина планируют  сделать и хорошее кафе. Стоит напомнить, что предприятию принадлежат кафе «Спадчына» в агрогородке  Блонь и одноименный ресторан с караоке-баром  в городе Марьина Горка.  Эти заведения имеют хорошую репутацию и пользуются популярностью у жителей района. Можно предположить, что своя «Спадчына» появится и в городском поселке Руденск. Все работы по реконструкции приобретенного здания  ОДО «Родительское наследие» планирует провести в течение двух лет. Мы с Натальей Анатольевной специально поехали посмотреть, что  происходит на этом объекте. Работы там уже начались: идет ремонт крыши.

Еще один объект, который мы вместе посетили, — бывший молочный завод, расположенный на окраине  городского  поселка у дороги на Новополье.  Он стал собственностью  УП «Промлитмаш»,  которое занимается производством изделий из пластмассы. Зарегистрировано предприятие в Минске, производство расположено на арендуемых площадях в городском поселке Свислочь. Перемены, которые произошли на площадке, сразу же привлекли внимание:  вырублен  кустарник, который   раньше   полностью скрывал  здания.

Председатель Руденского сельисполкома Наталья Криворукова и директор УП «Промлитмаш» Иван Незь.

На территории нас встретил директор предприятия Иван Незь. Было интересно, почему он решил приобрести объект, где придется усердно поработать, чтобы привести его в порядок. Иван Васильевич рассказал, что давно задумывался о том, чтобы уйти от аренды и  иметь собственные площади для  размещения производства. Приобретение этого комплекса зданий — шаг к реализации задумок. В будущем он планирует перенести в Руденск не только производство, но и офис. Это означает, что появится еще одно предприятие, которое будет платить налоги   в   местный   бюджет.

Наталью Анатольевну радует, что проблемные объекты приобрели предприятия с хорошей репутацией. Это  вселяет уверенность, что здания  будут вовлечены в оборот и начнут приносить экономическую пользу. Поселок от этого получит и другие выгоды:  дополнительные рабочие  места, новые объекты торговли и общественного питания,   более привлекательный внешний вид улиц. Руденск ждут перемены, и незамеченными они не останутся.

В минувшем году на территории Руденского сельсовета проведена огромная  работа по вовлечению в оборот  неиспользуемых  зданий и  сооружений.  Однако вопрос не закрыт. Ждут  рачительных хозяев пустующие здания крахмального завода и школы в деревне Васильки. Есть целый ряд закрытых  магазинов, принадлежащих системе потребкооперации. В Руденском сельисполкоме будут рады сотрудничеству с теми, кто готов подарить этим объектам новую жизнь и вместе с этим поспособствовать развитию сельской территории.

Наталья ПАРХОМЧИК.

 

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