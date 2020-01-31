На пожаре погибли отец и сын

Ночью 29 января спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Фелицианово Голоцкого сельсовета. Огонь заметили соседи. После тушения пожара были обнаружены тела двух человек с повреждениями термического характера.

Погибшими оказались 80-летний хозяин дома и его 50-летний сын. Одна из основных версий пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания был в комнате, где находился 50-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

С начала года в нашем районе в огне погибли три человека.

Пуховичскоий РОЧС.