Маммографическое обследование можно пройти в Марьиногорской ЦРБ

Количество женщин, заболевших раком молочной железы, в Беларуси увеличивается с каждым годом. Более того, в последние годы наблюдается его омоложение. Раньше заболевание чаще диагностировали у женщин после 50 лет, а сейчас немало пациенток до 30 лет. В этой связи повсеместно расширяется программа скрининга рака молочной железы (регулярное маммографическое обследование (обычно 1 раз в год) у женщин 50-70 лет), растет число участвующих в ней медицинских учреждений.

В Марьиногорской ЦРБ в прошлом году был приобретен аппарат для скрининга молочных желез — маммоскан, позволяющий выявлять проблемы в молочных железах.

Вердикт после исследования выносит компьютер, который анализирует полученную информацию. На картинке можно видеть в цвете результат послойной обработки полученных изображений. Красный цвет сигнализирует об опасности.

— Маммоскан удобен тем, что его можно использовать на передвижном ФАПе, — рассказывает главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Работать с ним обучена фельдшер передвижного ФАПа Наталья Гурленя. А также акушер-гинеколог Кристина Лещенко. Нужно сказать, что обследование на маммоскане уже оказалось эффективным: во время недавно проведенной акции по профилактике неинфекционных заболеваний были выявлены проблемы у 6 человек из 19. Это говорит об эффективности исследования и необходимости проходить его каждой женщиной ежегодно и даже чаще, независимо от того, есть для этого повод или его нет вообще. Нельзя дожидаться моментов, когда опухоли уже пальпируются.

Лучше любой словесной агитации к профилактическим обследованиям — цифры. Статистика говорит, что в прошлом году в районе диагностирован 31 случай рака молочной железы. В 10 из них заболевание было в запущенной стадии.

— Цифры не утешительные, — говорит Людмила Владимировна.— Но они могли бы быть значительно меньше, если бы женщины более внимательно относились к своему здоровью и ежегодно проходили бы скрининг, не дожидаясь появления тревожных симптомов. Делать это должна каждая женщина в обязательном порядке. Для скрининга достаточно обследования на маммоскане. Тем, у кого будут обнаружены какие-либо изменения, нужно будет проходить УЗИ-исследование или маммографию.

Дорогие женщины, не ищите себе оправданий в виде отсутствия времени для посещения врача. Да, возможно нужно записываться заранее, сидеть в очереди. Но, согласитесь, никакие оправдания не помогут повернуть назад время, если оно будет упущено.

Для удобства жителей все поликлиники работают во вторую субботу месяца, поэтому можно прийти на обследование без ущерба для работы. Талоны ко многим специалистам можно заказывать онлайн через интернет, что также не отнимет время. Заботьтесь о себе и не забывайте о профосмотрах.

Говоря об эффективно-сти последних, можно также привести убедительные цифры: из 332 впервые выявленных в прошлом году случаев онкозаболеваний в 60 процентах заболевания выявлялись как раз во время профосмотров.

Поэтому делайте выводы и не ждите, когда на экране компьютера появятся цвета опасности.

Елена ИВАНОВА.