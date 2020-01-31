Госавтоинспекция проводит акцию «Пешеход»

С учетом складывающихся погодных условий и в целях принятия дополнительных мер по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, Госавтоинспекция Минской области с 28 января по 3 февраля 2020 года проводит комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».

В ходе профилактической работы будет обеспечен действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также выявлению пешеходов, не соблюдающих Правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание будет уделено фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов. Места несения службы нарядов ДПС будут приближены к потенциально опасным участкам дорог, где пешеходы в неустановленных местах пересекают проезжую часть.

С начала года на территории Минской области зарегистрировано 33 ДТП с участием пешеходов, в которых человек 9 погибли и 26 травмированы. Большая часть аварий зарегистрирована в темное время суток — 29 и на обозначенных нерегулируемых пешеходных переходах — 18 ДТП. Из общего числа ДТП с пешеходами — 20 ДТП произошли в населенных пунктах.

03.01.2020г. около 18.50 в г. Борисове, водитель 1982 г.р., житель г. Борисова, управляя а/м «Мицубиси Галант», двигаясь по ул. Чапаева, совершил наезд на пешехода 1950 г.р., жителя г. Борисова, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, не госпитализировался. Пешеход обозначен СВЭ.

04.01.2020г. около 07.50 часов на ул.Советской г. Клецка, водитель 1982 г.р., управляя а/м «Ауди 80», совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины, пешехода 1990 г.р., жительницу г.Клецка. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована. Пешеход СВЭ не обозначен.

06.01.2020г. около 19.20 в г. Молодечно водитель 1999 г.р., житель г. Молодечно, управляя а/м «Фиат Пунто», совершил наезд на пешехода 1968 г.р., жительницу г. Молодечно, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда пешеход с полученными травмами госпитализирована. Пешеход обозначен СВЭ.

11.01.2020г. около 19.05 в г. Дзержинске водитель 1986 г.р., управляя а/м «Рено Логан» совершил наезд на пешеходов 1969 г.р., 1968 г.р., переходивших проезжую часть дороги слева направо, по ходу движения транспортного средства по не- регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавших мужчину и женщину с полученными травмами доставили в больницу. Пешеходы были обозначены СВЭ.

13.01.2020г. около 07.30 в г.Борисов водитель. 1985 г.р., жительница г. Борисов, управляя а/м «Фиат Пунто», совершила наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины, пешехода 2005 г.р., ученика 7-го класса СШ №22 г.Борисов. В результате ДТП несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован.

14.01.2020г. около 08.10 вблизи д.Петковичи Дзержинского района, водитель 1984 г.р., управляя а/м «Форд Транзит», совершил наезд на пешехода 1941 г.р., жительницу Дзержинского района, переходившую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Пешеход СВЭ не обозначен.

16.01.2020г. около 20.35 часов вблизи д.Гаище Минского района, водитель 1990 г.р., управляя а/м «Шкода Октавия», совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины, пешехода 1975 г.р. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован. Пешеход СВЭ не обозначен.

18.01.2020г. около 07.55 часов в а.г. Дукора Пуховичского района, водитель 1972 г.р., управляя а/м «Рено Маскот», совершил наезд на пешехода 2004 г.р., учащегося 10 класса ГУО «Дукорская СШ», который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован. Пешеход не обозначен СВЭ.

Уважаемые водители!

При приближении к пешеходному переходу вам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за указанного транспорта может неожиданно появиться пешеход.

Уважаемые пешеходы!

В свою очередь перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен, т.е. необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства.

При переходе проезжей части необходимо исключить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, малолетних детей взять за руку.

Не будет лишним напомнить пожилым людям и детям о правилах безопасного перехода проезжей части, купить и прикрепить на одежду световозвращающие элементы, лучше, если они будут размещены на обоих рукавах.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток.

Уважаемые граждане!

Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.