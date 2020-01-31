Советует валеолог: как определить недостаток витамина D?

Витамин D называют иногда витамином солнца, потому что часть его синтезируется под воздействием солнечных лучей. Беларусь, к сожалению, не может похвастать большим количеством солнечных дней, поэтому недостаток витамина D в нашем организме уже имеет объективную причину. К тому же, большую часть солнечных дней многие проводит на учебе или на работе, а не на солнце. Как важен “солнечный витамин” для нашего организма? Как можно определить недостаток витамина D? И как восполнить в случае его нехватки?

Рассказывает валеолог Марьиногорской ЦРБ Светлана Гулякевич:

— Витамин D регулирует в организме усвоение минералов кальция и фосфора, уровень содержания в крови и поступление их в костную ткань и зубы. Вместе с витамином A и кальцием или фосфором он защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, способствует предотвращению зубного кариеса и патологий десен, помогает бороться с остеопорозом и ускоряет заживление переломов. Недостаток витамина D повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассеянного склероза, остеопороза, диабета, дерматологических заболеваний и даже некоторых видов рака.

Если вы постоянно чувствуете усталость, у вас болят суставы, вы быстро устаете, но плохо спите ночью, можно проверить себя на содержание в организме витамина D, потому что действительно есть определенные проблемы, которые могут стать следствием нехватки “солнечного витамина”. Нужно отметить, что наиболее подвержены риску нехватки этого витамина пожилые люди, редко бывающие на улице, офисные работники.

Если у человека обнаружена нехватка витамина D, то восполнить ее можно как с помощью лекарств, так и употребляя в пищу определенные продукты. В частности, жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец), яйца, сыр, печень животных, грибы. Однако в обычной жизни из еды мы получаем примерно 10 процентов суточной нормы витамина. Поэтому по назначению врача нужно употреблять витамин D в лекарственных формах.

Очень важно помнить, что эффективной выработке витамина D способствует хороший сон, а также то, что в группе риска по недостаточности витамина D находятся люди с избыточным весом.

Записала

Елена ШАНТЫКО.