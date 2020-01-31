ВИА «Звезда» выступил в Червенском психоневрологическом доме-интернате

Удивительно, но любимое занятие даже после тяжелого рабочего дня дает человеку намного больше энергии, чем бесцельное лежание на диване. Мое хобби — фото- и видеография. И ни для кого не секрет: если увлечение захватывает тебя полностью, рано или поздно окружающие это замечают.

Недавно солист вокально-инструментального ансамбля «Звезда» Олег Романов предложил поехать вместе с коллективом в качестве фотокорреспондента в Червенский психоневрологический дом-интернат. Я спросил, почему вдруг решили ехать именно туда. И Олег рассказал мне одну интересную историю…

— Однажды летним днем мне пришлось добираться до нужного места на попутной машине. За рулем сидела Марина Синявская. Как выяснилось позже, она культорганизатор Червенского психоневрологического дома-интерната. По дороге мы разговорились. Вскоре речь зашла о музыке. Нашлись общие интересы. Я рассказал, что прохожу службу в войсковой части в Марьиной Горке и являюсь солистом вокально-инструментального ансамбля «Звезда».

Вспомнил и предысторию создания ансамбля. В самом начале службы я услышал о проведении конкурса военно-патриотической песни и подумал, почему бы не поучаствовать. Решил подключить своих боевых товарищей, ведь, как говорится, один в поле не воин. Так мы впервые оказались на телевизионном конкурсе «Звезда». После него комбат часто спрашивал «Где наша звезда?». Так за группой закрепилось название.

После нас заметили в узких кругах, стали приглашать на фестивали и конкурсы. Времени на репетиции катастрофически не хватало. Репетировать приходилось в прямом смысле «между боями».

Мы активно включились во взаимодействие с воинами-афганцами, участвовали в организованном ими фестивале «Сердцем причастны». Довелось побывать и на сербской земле: дали совместный концерт с ансамблем песни и пляски воздушно-десантных войск Российской Федерации в Белграде. И сейчас не стоим на месте. В свободную минуту берем гитары в руки и репетируем.

В процессе общения Марина Синявская предложила нам выступить в Червенском психоневрологическом доме-интернате.

Но служба есть служба: приехать никак не получалось. Только недавно мы нашли время и возможность. Проживающие дома-интерната с улыбками встречали нас прямо на пороге. Перед концертом мы переживали, как нас воспримет публика, ведь учреждение особенное. Но зрители с воодушевлением воспринимали патриотическую музыку. Концерт состоялся! В восторге были и сотрудники, и проживающие дома-интерната. Каждый из них старался пожать руку и сделать фото на память с участниками ансамбля. На душе было спокойно и хорошо. Мы понимали, что сегодня подарили радость тем, кто больше всего в ней нуждается.

Записал Станислав ПАВЛОВ.