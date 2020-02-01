Вторую вице-мисс Минщины-2020 Виолетту Герасимчук поздравили от имени районного исполнительного комитета

Вторая вице-мисс Минщины-2020 Виолетта Герасимчук продолжает принимать поздравления с успешным выступлением на конкурсе красоты «Мисс Минщина-2020». На этой неделе девушку поздравили от имени районного исполнительного комитета.

Заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, которая смотрела конкурс в зрительном зале, отметила, что Виолетта достойно представила наш район. Наталья Анатольевна пожелала девушке и дальше следовать за своей мечтой и всегда идти к заветной цели.

А цель у обладательницы короны «Мисс Марьина Горка» — конкурс красоты «Мисс Беларусь». Сначала красавиц ждет облас-ной кастинг, который пройдет 9 февраля в Борисове. Титул второй вице-мисс Минщины дал Виолетте пропуск сразу на республиканский этап (он состоится в марте).

— Но я все равно приеду на областной кастинг. Там соберется профессиональное жюри. Хочется услышать их советы. Уверена, они помогут мне стать лучше, — говорит Виолетта. — Мне очень нравится сфера красоты. Когда-то я думала о модельном бизнесе, но хореография занимает главное место в жизни.

Виолетта Герасимчук работает хореографом в Дружненском СДК. Она молодой специалист. В наш район приехала по распределению после окончания гимназии-колледжа искусств в родном городе Бобруйске. Девушка выступает с шести лет, сцену называет своим домом.

— Дефиле — это всегда мой любимый этап конкурса. Как и другие девушки, немного волновалась перед интеллектуальным конкурсом, — вспоминает свое выступление собеседница. — В Борисове организовали масштабное шоу. Выступать было сложнее, чем на районном конкурсе, но с волнением справилась. Меня в зале поддерживали коллеги. Это очень помогало.

Образ Виолетты был одним из самых ярких. Макияж она нанесла сама, прическу помогли сделать девушки-коллеги по коллективу. А вечернее платье — заслуга директора Дружненского дома культуры Людмилы Солонец. Людмила Михайловна сама сшила его всего за один вечер.

На областной кастинг в Борисов вместе с Виолеттой поедут и другие пуховчанки. Мы желаем всем девушкам удачи и ждем от них хороших новостей.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.