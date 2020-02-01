Сегодня — вечер встречи с выпускниками. Всегда радуют истории, когда люди пронесли дружбу через года. Недавно к нам в редакцию пришла Раиса Ершова. Она выпускница 1965 года Марьиногорской средней школы №1. Раиса Васильевна рассказала, что еще на пятую годовщину окончания школы они пообещали друг другу ежегодно встречаться, и с тех пор ни разу не нарушили свою традицию. С особым трепетом Раиса Ершова говорит о своих одноклассниках:

—Ежегодно в первую субботу февраля мы откладываем все дела и торопимся на вечер встречи. После окончания школы многие разъехались по разным уголкам Советского Союза, но расстояние никогда не было для нас преградой. По возможности в Марьину Горку приезжали все одноклассники. Помню, как Мария Костюк и Александр Редько, которые позже стали семейной парой, приезжали на вечер встречи из далекой Сибири. Анатолий Дубовик, будучи офицером, прилетел из Монголии.

Марьиногорскую среднюю школу №1 мы закончили 55 лет назад. Прошло так много времени, а мы по-прежнему бережем школьную дружбу. В этом большая заслуга всех наших учителей. И сейчас с теплотой вспоминаем наших классных руководителей Тамару Васильевну Мазовка, учителя белорусского языка и литературы, Алексея Александровича Хрулева, учителя физики, Раису Герасимовну Редько, учителя английского языка, Владимира Викторовича Гулякевича, учителя физкультуры. Он привил нам любовь к спорту.

Мы учились в спортивном классе. 12 выпускников стали спортсменами-разрядниками. Мы защищали честь школы и района на соревнованиях по волейболу, настольному теннису, баскетболу, легкой атлетике. Наш одноклассник Николай Устименко стал тренером Пуховичской детско-юношеской спортивной школы. Сейчас его дело продолжают ученики, которые показывают достойные результаты на разных соревнованиях.

Наш 11 «А» — это 25 человек. Медалистами стали Валентина Малишевская, Геннадий Шпилевский, Тамара Кашубо, Валентина Буйлова (Попова), Алла Мазаник. 15 из нас получили высшее образование. Юристы, офицеры, экономисты, врачи — мы освоили разные специальности, но главное, что все стали достойными людьми. Взаимопомощь, поддержка, уважение к учителям и друг к другу — все это присутствовало в нашей жизни постоянно.

Каждая наша встреча — это не только вечер воспоминаний. Мы готовим стенгазету с нашими фотографиями. Мария Костюк специально к этому мероприятию пишет сценарий. И все дружно мы обязательно исполняем свою отрядную песню «Зеленый огонек», с которой идем по жизни более полувека.

К сожалению, семь наших одноклассников уже ушли из жизни, но мы каждого из них помним.

Сегодня мы снова соберемся вместе. Школьная дружба нас объединила на всю жизнь. Я горжусь своим классом. Спасибо каждому из вас за поддержку, мои любимые одноклассники!

Записала Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.