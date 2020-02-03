В Минской области стартовала благотворительная акция «29 добрых дел»

В первую субботу февраля, которая в 2020 году выпадает на первое число месяца, во всех школах страны традиционно проходят вечера встреч выпускников. А в Минской области нынешние памятные встречи стали еще и началом новой благотворительной акции «29 добрых дел», инициатором которой выступило главное управление по образованию Миноблисполкома. Проект будет реализовываться в учреждениях образования центрального региона на протяжении всего «високосного» февраля. И одной из главных стартовых площадок доброй акции стал город Дзержинск.

На вечера встреч бывшие ученики собираются в родных школах, чтобы высказать самые теплые слова благодарности в адрес любимых учителей. При этом взрослые, состоявшиеся в жизни люди в знак признательности зачастую оказывают своим учреждениям образования и ощутимую материальную помощь, которая будет способствовать их дальнейшему развитию и совершенствованию. Вот и в рамках акции «29 добрых дел» известные выпускники школ и гимназий, шефы, спонсоры и все, кто по-настоящему заинтересован в благополучии наших детей, будут дарить подарки.

Старт этой приятной и благородной миссии сегодня дала начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич, кстати, выпускница средней школы №3 (ныне — гимназии) г. Дзержинска. Татьяна Валентиновна, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей выпуска, выступила в роли почетной гостьи и непосредственной участницы торжеств, организованных 1 февраля в стенах родного учреждения образования. Причем Татьяна Апранич прибыла на встречу выпускников не с пустыми руками – от имени Минского областного исполнительного комитета она вручила гимназии сертификат на 15 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на развитие материально-технической базы учреждения образования, в частности, на дальнейшее продвижение в гимназии среды STEAM-образования.

– Встреча выпускников – это особый праздник, который дает возможность увидеться со своими учителями и одноклассниками спустя годы в теплой атмосфере, – отметила Татьяна Апранич. – Мне приятно видеть в этом зале знакомые лица. В этом месяце 29 дней, и каждый день февраля мы будем начинать с подарка. Такова суть нашей благотворительной акции. Укрепление материально-технической базы даст возможность учреждениям образования более интенсивно развиваться.

Со словами приветствия выступили директор гимназии Людмила Повхлеб и первый директор гимназии Николай Мирон.

Стоит отметить, что на этом же вечере в гимназии аналогичный сертификат получила детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района – как известно, развитию детского физкультурно-спортивного движения и формированию в молодежной среде здорового образа жизни в регионе, как и в Минской области в целом, уделяется особое внимание.

Кроме того, среди учреждений образования Дзержинщины, которые также станут обладателями сертификатов на солидную сумму в 15 тысяч рублей, – городские гимназия №1 и средняя школа №2.

Вместе февральская благотворительная акция «29 добрых дел» станет своеобразным продолжением традиционного новогоднего проекта «Наши дети», который был успешно реализован в Минской области. И добрые дела продолжат радовать детей и взрослых по всему центральному региону. При этом одной из целей акции является привлечение внимания к категориям нуждающихся в заботе учащихся, посещение центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, интернатных учреждений, организация различных интересных мероприятий с детьми и, конечно же, вручение необходимого учреждениям образования оборудования и современных средств обучения.

Завершающим аккордом акции «29 добрых дел» в каждом районе станут праздничные концерты с участием лучших творческих коллективов. Присоединяйтесь, ведь добрые дела делать никогда не поздно!

Ярким украшением всего праздника стали музыкальные номера в исполнении учащихся и педагогов нашей гимназии. Вечер встречи закончился, а теплые воспоминания надолго останутся в наших сердцах!