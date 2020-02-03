Коротко о разном 

В нашем районе уже проснулись бабочки

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Необычное для этой поры года фото сделано в деревне Габрилевка Пуховичского района.

Известно, что длина переднего крыла у нее — 27—31 мм. Размах крыльев — до 62 мм.

Основной фон крыльев красно-бурый, красно-коричневый. На крыльях располагаются 4 крупных «глазка» с голубыми пятнами. На окраску дневного павлиньего глаза оказывают влияние холод и тепло, действовавшие на куколку. Нижняя сторона крыльев покровительственной окраски — чёрно-коричневого цвета, с рядами волнистых более светло окрашенных извилистых линий.

Согласитесь, зимние бабочки — явление для нашей страны необычное.

Источник: Шлях Перамогі 

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