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14 лет в “горячем” цеху работает Олег Воронцов

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Олег Воронцов.

Олег Воронцов, выбивальщик отливок  участка  литья,  плавки  и  обрубки ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», в трудовой книжке имеет только одну запись: 14 лет назад пришел на завод, не имея за плечами ни специальности, ни опыта работы, и здесь нашел и свой коллектив, и дело жизни. Впрочем, даже не одно дело.

—  Сначала я освоил специальность выбивальщика отливок, — рассказывает Олег Валентинович. — Затем еще три смежные профессии. Умения эти лишними не стали: в любой момент я могу заменить при необходимости другого работника  участка.

Но основная работа Олега  Воронцова по-прежнему связана с одним из этапов изготовления тюбингов:  выбивка (извлечение) отлитого изделия из специальных форм. Чтобы выполнить работу качественно, необходимы как определенные профессиональные знания, навыки, так и хорошая физическая форма, ведь выбивка в прямом смысле осуществляется кувалдой. Именно ею нужно удалить все лишнее с изделия. Работа на самом деле нелегкая, пыльная, шумная. Но от качества ее выполнения во многом зависит  качество продукции.

Олег Воронцов с первых дней работы на предприятии зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным человеком,  неравнодушным к тому, что делает. Коллеги отмечают его отзывчивость, корректность, внимательное отношение к людям, скромность. Да и 14 лет работы в самом «горячем» цеху предприятия заслуживают искреннего уважения и всяческих похвал.

В  прошлом   году   за  добросовестный  труд  Олег Воронцов  был   занесен   на   заводскую  Доску  Почета.

Елена  ИВАНОВА.

 

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