14 лет в “горячем” цеху работает Олег Воронцов

Олег Воронцов, выбивальщик отливок участка литья, плавки и обрубки ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», в трудовой книжке имеет только одну запись: 14 лет назад пришел на завод, не имея за плечами ни специальности, ни опыта работы, и здесь нашел и свой коллектив, и дело жизни. Впрочем, даже не одно дело.

— Сначала я освоил специальность выбивальщика отливок, — рассказывает Олег Валентинович. — Затем еще три смежные профессии. Умения эти лишними не стали: в любой момент я могу заменить при необходимости другого работника участка.

Но основная работа Олега Воронцова по-прежнему связана с одним из этапов изготовления тюбингов: выбивка (извлечение) отлитого изделия из специальных форм. Чтобы выполнить работу качественно, необходимы как определенные профессиональные знания, навыки, так и хорошая физическая форма, ведь выбивка в прямом смысле осуществляется кувалдой. Именно ею нужно удалить все лишнее с изделия. Работа на самом деле нелегкая, пыльная, шумная. Но от качества ее выполнения во многом зависит качество продукции.

Олег Воронцов с первых дней работы на предприятии зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным человеком, неравнодушным к тому, что делает. Коллеги отмечают его отзывчивость, корректность, внимательное отношение к людям, скромность. Да и 14 лет работы в самом «горячем» цеху предприятия заслуживают искреннего уважения и всяческих похвал.

В прошлом году за добросовестный труд Олег Воронцов был занесен на заводскую Доску Почета.

Елена ИВАНОВА.