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На этой неделе в районе пройдут «прямые линии»

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4  февраля

 с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая  телефонная  линия» начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Сергея Николаевича  МЕЖЕННОГО.

 5  февраля

 с 10.00 до 11.00 по телефону 3-64-99 «прямая  телефонная  линия» заведующего нотариальной конторой Пуховичского района Ирины Николаевны ДЫМОВОЙ;

 с 14.00 до 17.00 по телефону 3-41-21 «прямая  телефонная  линия» первого заместителя начальника инспекции МНС  Республики Беларусь по Пуховичскому району  Елены  Владимировны  АНИЩЕНКО.

 

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