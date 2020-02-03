На этой неделе в районе пройдут «прямые линии»

4 февраля

с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая телефонная линия» начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Сергея Николаевича МЕЖЕННОГО.

5 февраля

с 10.00 до 11.00 по телефону 3-64-99 «прямая телефонная линия» заведующего нотариальной конторой Пуховичского района Ирины Николаевны ДЫМОВОЙ;

с 14.00 до 17.00 по телефону 3-41-21 «прямая телефонная линия» первого заместителя начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елены Владимировны АНИЩЕНКО.