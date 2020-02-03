«Тропа здоровья» и воркаут-площадка может появиться в поселке Свислочь

В прошлом году был дан старт проекту «Свислочь — здоровый город». Он инициирован районным исполнительным комитетом в рамках государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки», который был предложен Всемирной организацией здравоохранения в 1986 году и призван способствовать формированию такой среды, которая бы работала на обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей в любом возрасте.

В начале текущего года состоялось заседание совета по реализации данного проекта, где были подведены первые итоги работы, которую выполнили районный центр гигиены и эпидемиологии, Марьиногорская ЦРБ, средняя школа городского поселка Свислочь, сельский Совет.

— В рамках профилактического проекта «Свислочь — здоровый город» в 2019 году в учреждении образования, в ОАО «Завод горного воска», ЗАО «Август-Бел», торговых объектах поселка были проведены акции по профилактике неинфекционных заболеваний, состоялись беседы по здоровому образу жизни. Жители поселка смогли получить информацию о состоянии своего здоровья, профилактике заболеваний, скорректировать схемы лечения, — рассказывает главный санитарный врач района Елена Пархимчик. — В 2020 году работа в рамках проекта будет продолжена. Ежемесячные профилактические акции станут традиционными. Все желающие смогут запланировать свой визит к доктору и задать волнующие вопросы. Кроме того, мы планируем обустроить в поселке «тропу здоровья» и воркаут-площадку, где каждый желающий сможет активно провести свое время, занимаясь на тренажерах.

Елена ИВАНОВА.