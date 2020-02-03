Пуховчане соревновались со звездами мировой атлетики

Спортивный сезон 2020 года члены районной организации ветеранов физкультуры и спорта начали с участия в VIII открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов спорта.

— В этих соревнованиях приняли участие представители 13 стран, — рассказала председатель организации Клавдия Близнец. — Помимо Беларуси, это Россия, Украина, Молдова, Казахстан, страны Прибалтики, Польша, Великобритания, Франция, Италия, Турция. В состав нашей команды «Звезда» входило восемь человек. Мы выступали в нескольких видах: спортивная ходьба на 3 километра, бег на 200, 100 и 60 метров, прыжок в длину, тройной прыжок.

По результатам соревнований Владимир Казанцев стал победителем в спортивной ходьбе на 3 километра. Клавдия Близнец в беге на 200 метров и Галина Гулик в скандинавской ходьбе заняли второе место. Сергей Обидиентов поднялся на третью ступень пьедестала почета в тройном прыжке. Остальные члены нашей команды разместились на четвертых и пятых местах в своих видах спорта.

В ходе чемпионата наши спортсмены не только соревновались, но и много общались с представителями других стран, в числе которых были многократные чемпионы мира и Европы француз Патрик Самюэль Гарнье, а также британцы Пэт Логан и Дональд Браун, признанный в прошлом году лучшим спринтером Европы в категории «Мастерс».

Наталья ПАРХОМЧИК.