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Пуховчане соревновались со звездами мировой атлетики

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Клавдия Близнец, Галина Гулик, Патрик Самуэль Гарнье, Наталья Лапцевич, Татьяна Якимович.

Спортивный сезон 2020 года члены районной организации ветеранов физкультуры и спорта начали с участия в VIII открытом чемпионате  Республики  Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов спорта.

— В этих соревнованиях приняли участие представители 13 стран, — рассказала председатель организации Клавдия Близнец.  —  Помимо Беларуси,  это Россия,  Украина, Молдова, Казахстан, страны Прибалтики, Польша, Великобритания, Франция, Италия, Турция. В состав нашей команды  «Звезда» входило восемь человек. Мы выступали в нескольких видах: спортивная ходьба на 3 километра, бег на 200, 100 и 60 метров, прыжок в длину, тройной прыжок.

По результатам соревнований Владимир Казанцев  стал   победителем   в  спортивной  ходьбе на 3 километра. Клавдия Близнец  в беге на 200 метров и  Галина Гулик  в  скандинавской  ходьбе заняли  второе  место. Сергей Обидиентов поднялся на третью ступень пьедестала почета в тройном прыжке. Остальные члены нашей команды разместились на четвертых и пятых местах в своих видах спорта.

В ходе чемпионата наши спортсмены  не только соревновались, но и много общались с представителями других стран, в числе которых были многократные чемпионы мира и Европы француз Патрик Самюэль Гарнье, а также британцы Пэт Логан и Дональд Браун, признанный в прошлом году лучшим спринтером Европы  в  категории  «Мастерс».

Наталья   ПАРХОМЧИК.

 

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