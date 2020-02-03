Пуховичский РОЧС проводит мониторинги котельных

В целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации котельного оборудования работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с инженером по промышленной безопасности УП “Жилтеплосервис” КХ района проводят мониторинги котельных, обеспечивающих теплом социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения.

В районе 38 котельных, находящихся на балансе УП “Жилтеплосервис” КХ. В конце прошлого года сотрудники МЧС совместно с представителями коммунального предприятия начали проводить еженедельные мониторинги объектов, обеспечивающих теплоснабжение, которые продлятся до окончания отопительного сезона.

На прошлой неделе с такой проверкой старший инженер сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Виталий Коваль и инженер по промышленной безопасности УП “Жилтеплосервис” КХ Пуховичского района Сергей Давидовский посетили котельную №1 в Марьиной Горке и котельную №4 в агрогородке Пуховичи.

— Основное, на что мы обращаем внимание во время посещения таких объектов, — состояние отопительного оборудования, — рассказывает Виталий Коваль. — Прошел ли персонал котельной обучение по программе пожарно-технического минимума и периодическую проверку знаний по промышленной безопасности, имеются ли в котельной производственные инструкции, план локализации и ликвидации аварийных ситуаций, график проведения противоаварийных тренировок и отметки в журнале об их проведении. Резервные котел и насос, контрольно-измерительные приборы также должны находиться в исправном состоянии, как и первичные средства пожаротушения.

Один из главных вопросов — действия персонала котельной в случае возникновения различного рода аварийных ситуаций, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, ведь от теоретической и практической подготовки работников котельной зависит оперативность и эффективность действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, минимизация последствий от них.

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что персонал, обслуживающий котельные, готов к ликвидации аварийных ситуаций, а отопительное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.