Защищает ли медицинская маска от вирусов — Минздрав



В Министерстве здравоохранения напомнили правила использования медицинских масок, а также рассказали, помогут ли они защитить организм от проникновения вирусов. Информация опубликована на сайте ведомства.

Медицинская маска, сообщают специалисты, может снизить вирусную нагрузку коронавируса, как и любого другого инфекционного заболевания, в том числе гриппа.

«Однако необходимости в массовой их скупке у белорусов нет, так как случаев завоза коронавируса в страну не зафиксировано», — утверждают в Минздраве.

На упаковках также пишут, что маски помогают предупреждать заражение и распространять инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.

При этом, по словам специалистов, на улице вероятность того, что на человека попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них можно, при желании, надевать маску. Их различают по количеству слоев — от двух до четырех, по виду крепления — на резинках или завязках. Среднее время использования маски — 2–3 часа.

ВОЗ советует в бытовых условиях не надевать маски, а соблюдать общие правила личной гигиены — они эффективнее помогают справляться с распространением вирусных инфекций (например, гриппа).

Носить же медицинские маски советуют заболевшим людям, чтобы не распространять инфекцию. При ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону: это сводит все попытки защититься к нулю.

В Минздраве напоминают, что правила личной гигиены гораздо эффективнее, чем ношение маски. Три главные рекомендации: