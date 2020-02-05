Спустя 40 лет вновь сели за парты выпускники СШ №1 г. Марьина Горка

«Ежегодно в день встречи выпускников мы становимся теми же мальчишками и девчонками, какими были в школе. Даже не верится, что последний звонок для нас прозвенел 40 лет назад. Эти годы пролетели, как один день», — говорят выпускники 1980 года средней школы №1 города Марьина Горка (ныне Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа), вновь сев за парты. Школьные годы они назвали золотым временем. Оно пролетело быстро и незаметно, подарив одноклассникам добрых друзей и надежных товарищей.

На юбилейный вечер встречи выпускники 1980 года пришли многочисленным составом. Они до сих пор общаются. Дружба многих уже преодолела полувековой рубеж. Добрыми словами они вспомнили своих классных руководителей Аллу Писецкую, Андрея Юркевича и всех учителей, которые сумели сплотить учеников в одну команду.

Директор школы Наталья Дрозд тепло приветствовала всех выпускников. Наталья Владимировна отметила, что выпуск 1980 года особенный еще и потому, что сразу две выпускницы вернулись в родную школу в качестве педагогов. Алла Грамович — учитель географии, Елена Яцино преподает трудовое обучение.

— Я хотела быть учителем русского языка и литературы, но не поступила в институт. Еще в школе учительница привила мне любовь к швейному делу, поэтому я подала документы в швейное училище, — вспоминает Елена Яцино. — Закончила его с отличием, мне дали направление в индустриально-педагогический колледж города Витебска. Отучилась там, но все-таки я хотела в школу и поступила в пединститут. Приехав на очередной вечер встречи с выпускниками, Алла Грамович сказала, что в школу нужен учитель труда. Уже 34 года мы с ней коллеги.

Алла Ивановна для многих не просто учитель географии, но и классный руководитель. Ее пришли поздравить выпускники 2010 года, которые отметили 10-летний юбилей со дня окончания школы.

Бывшие выпускники не теряют связь со школой. Дочь Елены Яцино также закончила СШ №1. В сентябре она приведет свою дочку в первый класс. У Любови Бирило оба сына закончили эту школу. Внучка уже стала первоклассницей. И таких примеров можно привести немало.

Алена Воронина и Сергей Полозков все школьные годы сидели на соседних партах. После школы они стали семейной парой: уже 35 лет вместе.

Дружными оказались и выпускники школы 2000 года. Они также выразили слова признательности учителям за их труд. Приходить в родную школу — традиция для выпускников.

Учителя школы подготовили фотопрезентацию. Всем выпускникам было интересно вспомнить, какими они были несколько десятилетий назад. Вспомнили и учителей, которые уже ушли из жизни.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.