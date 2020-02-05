Культура 

Свой «Снежный  Оскар» завоевали 17 юных талантов Пуховщины

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На горнолыжном курорте «Любовнянские купеле» в  Словакии проходил XI  Международный конкурсный фестиваль детского творчества «Снежный  Оскар 2020», в котором принимали участие юные дарования из Словакии, Эстонии, Латвии, Чехии и Беларуси. Пуховичский район на конкурсе представляли  32 учащихся Марьиногорской детской школы искусств. Они выступали в номинациях «инструментальное исполнительство», «театральное искусство» и «изобразительное искусство». И в каждой  пуховчане были в числе победителей: всего учащиеся Марьиногорской детской школы искусств на конкурсе получили 17 наград.

Весомую лепту в их успех внесли преподаватели. Юных музыкантов к конкурсу подготовили Наталья Захарчук,  Инесса Корунная, Анастасия  Руденкова, Оксана Таубе, Екатерина Пашкевич и концертмейстер Наталья Юхновец. Получили награды и ученики педагога театрального отделения Марины Витковской. В номинации «изобразительное искусство» высоких результатов добились ученики  Екатерины Дмитриевой, в номинации «компьютерная  графика» —  Ирины Ковалевой.

Наталья   ВАСИЛЬЕВА.

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