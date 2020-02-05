Свой «Снежный  Оскар» завоевали 17 юных талантов Пуховщины

На горнолыжном курорте «Любовнянские купеле» в Словакии проходил XI Международный конкурсный фестиваль детского творчества «Снежный Оскар 2020», в котором принимали участие юные дарования из Словакии, Эстонии, Латвии, Чехии и Беларуси. Пуховичский район на конкурсе представляли 32 учащихся Марьиногорской детской школы искусств. Они выступали в номинациях «инструментальное исполнительство», «театральное искусство» и «изобразительное искусство». И в каждой пуховчане были в числе победителей: всего учащиеся Марьиногорской детской школы искусств на конкурсе получили 17 наград.

Весомую лепту в их успех внесли преподаватели. Юных музыкантов к конкурсу подготовили Наталья Захарчук, Инесса Корунная, Анастасия Руденкова, Оксана Таубе, Екатерина Пашкевич и концертмейстер Наталья Юхновец. Получили награды и ученики педагога театрального отделения Марины Витковской. В номинации «изобразительное искусство» высоких результатов добились ученики Екатерины Дмитриевой, в номинации «компьютерная графика» — Ирины Ковалевой.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.