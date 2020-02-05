С какими вопросами обращаются граждане в Комитет госконтроля

За 2019 год в Комитет государственного контроля Минской области и межрайонные комитеты государственного контроля поступило 1159 обращений граждан и юридических лиц (в том числе 764 — в письменной форме, 395 — в устной), что на 35 обращений меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Большинство поступивших обращений граждан связано с решением коммунально-бытовых проблем, деятельностью предприятий организаций, и, по мнению Комитета, могли быть оперативно решены на местах, в том числе, с участием соответствующих районных служб.

При рассмотрении обращений по-прежнему выявляются случаи нарушений должностными лицами законодательства об обращениях граждан. Так, в Комитет поступило обращение одного из жильцов общежития, расположенного в Минском районе, с жалобой на бездействие должностных лиц коммунального предприятия по восстановлению электроснабжения электрических плит, а также неполучение ответов на обращения от ряда государственных органов и иных организаций.

По результатам рассмотрения обращения за несвоевременное принятие мер по восстановлению электроснабжения электрических плит в общежитии и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении сроков рассмотрения обращения заявителя, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены ответственные работники коммунального предприятия.

В ходе проведения Комитетом «горячей линии» по вопросам функционирования школ поступило 13 обращений граждан, 7 из которых касались нарушений норм по соблюдению температурного режима в классах. В настоящее время все недостатки устранены. Комитет еще раз обратил внимание местных органов власти на необходимость проведения анализа причин, влекущих выявленные недостатки и нарушения, а также принятия мер по их устранению и недопущению таковых в дальнейшем в деятельности подведомственных учреждений.

За 2019 год руководством Комитета и председателями межрайкомитетов проводились личные выездные приемы граждан и «прямые телефонные линии», на которые обратились 55 человек. Необходимо отметить, что все обращения, поступившие в ходе приема, признаны обоснованными и оставлены на рабочем контроле в Комитете до разрешения поставленных вопросов местными органами власти.

Всего за указанный период к административной ответственности по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Комитет и межрайкомитеты, привлечено 39 должностных лиц, к дисциплинарной — 23 человека.

Управление экспертно-правовой работы и обращений граждан Комитета государственного контроля Минской области.