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Специалисты ответят на вопросы пуховчан

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6  февраля

с 10.00 до 12.00 по телефонам 6-02-31, (8-033)  603-39-15 «прямая  телефонная  линия» начальника Пуховичского ЗУЭС Владимира Николаевича ШИНКАРЕВИЧА;

 с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая  телефонная  линия» начальника отдела загс райисполкома Натальи  Яковлевны  ДУБОВИК.

 7  февраля

 с 10.00 до 11.00 по телефону 3-51-32 «прямая  телефонная  линия» директора ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Александра  Анатольевича  РАКИЦКОГО.

 8  февраля  с 9.00 до 12.00

 по телефону (8-017) 500-41-60 «прямая  телефонная  линия» управляющего делами Минского областного исполнительного комитета Владимира Александровича ГУРИНОВИЧА;

по телефону 6-72-07 «прямая  телефонная  линия» заместителя председателя райисполкома Алексея Ивановича  МАЛАХОВА.

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