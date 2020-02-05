Специалисты ответят на вопросы пуховчан

6 февраля

с 10.00 до 12.00 по телефонам 6-02-31, (8-033) 603-39-15 «прямая телефонная линия» начальника Пуховичского ЗУЭС Владимира Николаевича ШИНКАРЕВИЧА;

с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая телефонная линия» начальника отдела загс райисполкома Натальи Яковлевны ДУБОВИК.

7 февраля

с 10.00 до 11.00 по телефону 3-51-32 «прямая телефонная линия» директора ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Александра Анатольевича РАКИЦКОГО.

8 февраля с 9.00 до 12.00

по телефону (8-017) 500-41-60 «прямая телефонная линия» управляющего делами Минского областного исполнительного комитета Владимира Александровича ГУРИНОВИЧА;

по телефону 6-72-07 «прямая телефонная линия» заместителя председателя райисполкома Алексея Ивановича МАЛАХОВА.