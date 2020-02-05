В деревне Светлый Бор прошла ярмарка безопасности

В рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом» на базе Светлоборского дома культуры прошла ярмарка безопасности.

Представители профилактических служб познакомили людей со спецификой своей работы и продемонстрировали техническое оснащение. Викторины, конкурсы, подарки, возможность подержать в руках настоящую винтовку, посидеть в кабине пожарной машины и даже включить звуковой сигнал — развлечение нашли и дети, и взрослые У всех желающих была возможность получить памятные подарки от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Для этого нужно было ответить на вопросы на противопожарную тематику, пройти викторины и поучаствовать в игре «Дженга».

Большой интерес вызвала демонстрация взрыва газовой плиты, которую устроили работники аварийно-газовой службы с помощью специального аппарата. Гостям ярмарки рассказали, что следует быть осторожными при обращении с газовой плитой и выключать газ при выходе из дома.

Представители районного отдела внутренних дел рассказывали подготовили выставку вооружения. Многие желающие делали фото на память в бронежилете.

Ярмарка безопасности помогла жителям района поближе познакомиться с работой спасателей и других профилактических служб. Главный ее результат в том, что все узнали, как сделать свою жизнь и жизнь своих близких безопасной.

В завершение мероприятия дом культуры порадовал жителей музыкальными номерами.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.