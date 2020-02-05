Среда, 5 февраля 2020
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Рекламные полосы за 5 февраля
05.02.2020
164
Redactor
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В деревне Светлый Бор прошла ярмарка безопасности
В Марьиной Горке мать и ее 12-летний сын пострадали из-за вспыхнувшего на сковороде масла
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