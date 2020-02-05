В трудовых коллективах Главное 

«Сладкую» профессию выбрала для себя Нелли Брановицкая

90 Redactor Комментариев нет

Нелли   Брановицкая, фризерщик  СООО  «Морозпродукт», абсолютно уверена, что ее профессию просто невозможно не любить, потому что она доставляет радость людям.

— Я всегда обращаю внимание, когда люди покупают в магазинах  мороженое нашего производства, — говорит Нелли Евгеньевна. — И не только потому, что я сама причастна к изготовлению этой продукции, но и потому, что она нравится как детям, так и взрослым. Значит, придя работать на это предприятие, я не ошиблась с выбором…

А выбор Нелли Брановицкая (кондитер по специальности) сделала более 20 лет назад, когда, собственно, и было открыто в Дружном производство мороженого. Оставив прежнюю работу в кондитерском цеху, Нелли Евгеньевна устроилась оператором на «Морозпродукт». Но уже вскоре стала фризерщиком.

Услышав название этой профессии, многие наверняка представят себе что-то, что точно не связано с мороженым. Однако на самом деле оборудование, на котором оно производится, — это и есть фризеры. А фризерщик отвечает за ведение процесса фризерования (насыщения воздухом) смеси мороженого, за регулирование сбивания смеси, проверку готовности мороженого, обеспечение его равномерной подачи  на расфасовочный  (дозировочный)  автомат, а также за контроль веса порций.

Фризерщик должен знать как устройство обслуживаемого оборудования, так  и  технологию производства продукта. И, конечно, все  требования,  предъявляемые к качеству мороженого.

Работать приходится посменно. Но к графику со временем привыкаешь  и,  как  говорит   Нелли   Евгеньевна,  не ощущаешь каких-либо неудобств. Тем более, о доставке работников на производство всегда заботилось руководство предприятия.

— Нелли Брановицкая — один из самых опытных работников предприятия, — рассказывает о коллеге начальник производства София Рубцова. — Она бригадир на линии по производству мороженого. Когда Нелли Евгеньевна заступает на смену, можно быть спокойным за конечный результат, потому что это добросовестный, трудолюбивый и  высокопрофессиональный человек. Она всегда готова прийти на помощь, подсказать, научить более молодых работников тому, что знает сама. Она всегда доброжелательна и корректна, поэтому общаться с Нелли Евгеньевной легко и приятно.

Мы беседуем с Нелли Брановицкой прямо в цеху, рядом с линией, где в этот день выпускается, пожалуй, самое известное мороженое — «20 копеек». Процесс, который заканчивается очень «вкусно», на самом деле кажется достаточно монотонным. Если это так, и ничего не меняется изо дня в день, то как избежать профессионального выгорания?

— Я никогда не испытывала его, — улыбается Нелли Брановицкая. — Если  честно, то даже не заметила,  как пролетели эти  20 лет на предприятии. Наверное, это потому, что я люблю свою профессию и наш коллектив, с которым работаю столько лет.

— А мороженое? — не могу не задать я еще один провокационный вопрос.

— Люблю, конечно. Летом с удовольствием ем фруктовое мороженое, а зимой отдаю предпочтение стаканчикам или рожкам. Они у нас очень вкусные. Сегодня, например, мой фаворит — наше новое мороженое «Пломбир с ароматом ванили и арахисом» в вафельных стаканчиках. Всем советую попробовать.

Любит Нелли Евгеньевна  и  торты-мороженое. И не столько кушать, сколько готовить самостоятельно. Вот здесь-то можно проявить фантазию в полном объеме. Коллеги Нелли Брановицкой говорят, что делает она торты фантастически красивые и вкусные. И, чтобы подкрепить слова, показывают мне фотографии авторских «холодных» шедевров. Конечно, по фотографии вкус не оценишь. Но так хороши на самом деле торты внешне, что никаких сомнений в том, что они также удивительны на вкус, нет. Да и как иначе, если в «сладкой» профессии Нелли Евгеньевна — настоящий мастер?..

Елена   ШАНТЫКО.

Вам также может понравиться

Самых спортивных и активных сотрудников ЗАО «Август-Бел» Пуховичского района собрала спортландия

Redactor 0

Продукция ЗАО “ГДхемикс”  представлена на зарубежных рынках

Redactor 0

Социальная служба Пуховичского района отмечает не только свой профессиональный праздник, но и юбилей — 100-летие

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿