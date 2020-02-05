«Сладкую» профессию выбрала для себя Нелли Брановицкая

Нелли Брановицкая, фризерщик СООО «Морозпродукт», абсолютно уверена, что ее профессию просто невозможно не любить, потому что она доставляет радость людям.

— Я всегда обращаю внимание, когда люди покупают в магазинах мороженое нашего производства, — говорит Нелли Евгеньевна. — И не только потому, что я сама причастна к изготовлению этой продукции, но и потому, что она нравится как детям, так и взрослым. Значит, придя работать на это предприятие, я не ошиблась с выбором…

А выбор Нелли Брановицкая (кондитер по специальности) сделала более 20 лет назад, когда, собственно, и было открыто в Дружном производство мороженого. Оставив прежнюю работу в кондитерском цеху, Нелли Евгеньевна устроилась оператором на «Морозпродукт». Но уже вскоре стала фризерщиком.

Услышав название этой профессии, многие наверняка представят себе что-то, что точно не связано с мороженым. Однако на самом деле оборудование, на котором оно производится, — это и есть фризеры. А фризерщик отвечает за ведение процесса фризерования (насыщения воздухом) смеси мороженого, за регулирование сбивания смеси, проверку готовности мороженого, обеспечение его равномерной подачи на расфасовочный (дозировочный) автомат, а также за контроль веса порций.

Фризерщик должен знать как устройство обслуживаемого оборудования, так и технологию производства продукта. И, конечно, все требования, предъявляемые к качеству мороженого.

Работать приходится посменно. Но к графику со временем привыкаешь и, как говорит Нелли Евгеньевна, не ощущаешь каких-либо неудобств. Тем более, о доставке работников на производство всегда заботилось руководство предприятия.

— Нелли Брановицкая — один из самых опытных работников предприятия, — рассказывает о коллеге начальник производства София Рубцова. — Она бригадир на линии по производству мороженого. Когда Нелли Евгеньевна заступает на смену, можно быть спокойным за конечный результат, потому что это добросовестный, трудолюбивый и высокопрофессиональный человек. Она всегда готова прийти на помощь, подсказать, научить более молодых работников тому, что знает сама. Она всегда доброжелательна и корректна, поэтому общаться с Нелли Евгеньевной легко и приятно.

Мы беседуем с Нелли Брановицкой прямо в цеху, рядом с линией, где в этот день выпускается, пожалуй, самое известное мороженое — «20 копеек». Процесс, который заканчивается очень «вкусно», на самом деле кажется достаточно монотонным. Если это так, и ничего не меняется изо дня в день, то как избежать профессионального выгорания?

— Я никогда не испытывала его, — улыбается Нелли Брановицкая. — Если честно, то даже не заметила, как пролетели эти 20 лет на предприятии. Наверное, это потому, что я люблю свою профессию и наш коллектив, с которым работаю столько лет.

— А мороженое? — не могу не задать я еще один провокационный вопрос.

— Люблю, конечно. Летом с удовольствием ем фруктовое мороженое, а зимой отдаю предпочтение стаканчикам или рожкам. Они у нас очень вкусные. Сегодня, например, мой фаворит — наше новое мороженое «Пломбир с ароматом ванили и арахисом» в вафельных стаканчиках. Всем советую попробовать.

Любит Нелли Евгеньевна и торты-мороженое. И не столько кушать, сколько готовить самостоятельно. Вот здесь-то можно проявить фантазию в полном объеме. Коллеги Нелли Брановицкой говорят, что делает она торты фантастически красивые и вкусные. И, чтобы подкрепить слова, показывают мне фотографии авторских «холодных» шедевров. Конечно, по фотографии вкус не оценишь. Но так хороши на самом деле торты внешне, что никаких сомнений в том, что они также удивительны на вкус, нет. Да и как иначе, если в «сладкой» профессии Нелли Евгеньевна — настоящий мастер?..

Елена ШАНТЫКО.