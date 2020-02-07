Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Олег БЕЛОКОНЕВ

17 февраля с 10.00 до 12.00 в Руденском сельском исполнительном комитете будет проводить прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.

18 февраля с 10.00 до 12.00 он проведет прием граждан в Пуховичском сельском исполнительном комитете.

Предварительная запись на личный прием производится на местах в сельских исполнительных комитетах либо по телефону 3-42-35 до 12 февраля в рабочие дни с 14.00 до 17.00.