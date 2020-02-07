С 5 по 9 февраля проходит XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка

Минск вновь стал площадкой для встреч литераторов и издателей из Беларуси и стран зарубежья. XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка по традиции разместилась в административном здании по проспекту Победителей, 14. На этот раз свои новинки представили около 400 экспонентов. Каждый из них подготовил насыщенную культурную программу для посетителей. В атмосферу праздника окунулись и корреспонденты БЕЛТА.

В 2019 году в Беларуси издано около 10 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 24 млн экземпляров, рассказал во время торжественной церемонии открытия выставки министр информации Александр Карлюкевич. «Эти книги, безусловно, присутствуют на выставке, а рядом с ними еще несколько тысяч названий книг и брошюр, выданных в Российской Федерации, книг на русском и других языках. В нашей стране в прошлом году выдано более 800 книг на зарубежных языках, свыше 550 из них — на английском», — отметил он.

Министр подчеркнул особую роль книги в жизни каждого человека и общества в целом. «Книга — широкая площадка для коммуникации, знакомства, дружбы, — считает он. — Беларусь — открытая книга. Приходите на книжную выставку, на все стенды, ко всем экспонентам, находите что-то свое для чтения, открывайте новый мир».

Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация. Как ожидается, у минчан и гостей столицы будет возможность ближе познакомиться с известными российскими писателями. В их числе — Александра Маринина и Татьяна Устинова. На полях форума свою новую книгу «Брестские врата» также презентует известный российский писатель-маринист Николай Черкашин. Кроме того, в Минск приехали писатели из разных регионов России, чтобы встретиться с читателями, а также принять участие в VI Международном симпозиуме «Писатель и время».

На площадке национального стенда России запланированы тематические круглые столы, многочисленные мастер-классы, автограф-сессии, конкурсы и викторины. Не обошли вниманием и тему 75-летия Великой Победы. В частности, у каждого посетителя будет возможность бесплатно отправить поздравительную открытку ветерану Великой Отечественной войны.

В первый день работы форума прошли презентации международных издательских проектов, встречи с авторами, автограф-сессии. В том числе были презентованы издания, созданные при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. В частности, агентство БЕЛТА представило гостям и посетителям выставки книгу «Герои партизанского края».

На этот раз о всех ярких событиях книжного форума можно узнать в социальных сетях, там же можно оставлять свои отзывы и предложения. Кстати, совместно с факультетом журналистики БГУ дан старт работы соцсети ТикТок, где также можно найти много интересной информации о книжной выставке. А еще рекомендуем воспользоваться услугами бесплатного поэтического автобуса. Он будет курсировать во все дни работы форума от станции метро «Немига» до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14. Во время поездки свои стихи пассажирам будут декламировать белорусские поэты.

Минская международная книжная выставка будет работать по 9 февраля. Завтра пройдет день авторов «Мысли вслух». Его основным мероприятием станет VI Международный симпозиум литераторов «Писатель и время: литература как часть культурного диалога», на который приедут более 50 писателей из 23 стран. В третий день — «Беларусь — открытая книга» — можно будет не только познакомиться с творчеством белорусских писателей, но и отведать блюда национальной кухни. В субботу здесь ждут родителей с детьми. В завершающий день работы форума по традиции состоится награждение участников.

Источник: БелТА