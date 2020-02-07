В Марьину Горку будет привезена икона Жировичской Божией Матери

В Марьину Горку прибудет точный Список Чудотворного образа Жировичской иконы Божией Матери.

Икона будет находиться в кафедральном соборе Александра Невского (ул. Новая Заря, 55) с 10 февраля с 17-00 по 13 февраля до 16-00.

Молясь перед иконой Жировичской Божией Матери, православные просят защиты от пожара или стихийного бедствия, помощи в исцелении от болезней, в избавлении от вредных привычек и при нерешительности перед сложным выбором.

Торжественная встреча состоится 10 февраля в 17-00. Поклониться иконе можно будет ежедневно с 8-00 до 20-00.

Телефон для справок: 801713-45311, +375296119021