Очередной нестандартный заказ выполняют специалисты ОАО «Машпищепрод». Для республиканскго унитарного производственного предприятия «Экзон-Глюкоза», которое находится в Дрогичине, они собирают комплекс для сушки кукурузных хлопьев.

Заказчики обратились на ОАО «Машпищепрод» потому, что на предприятии накоплен большой опыт в плане изготовления оригинального оборудования, которого нет в серийном производстве. Многие из разработанных и собранных здесь агрегатов можно назвать инновационными, так как изготавливаются они практически по индивидуальным проектам.

В разработке сушильного комплекса для заказчиков из Дрогичина принимали участие специалисты конструкторского бюро ОАО «Машпищепрод». Немало идей в процессе работы исходило от директора предприятия Михаила Котова. Сейчас в процессах изготовления и сборки агрегата задействованы практически все специалисты механо-сборочного цеха. Работы планируется завершить к концу февраля.

Наталья ПАРХОМЧИК.