В трудовых коллективах Промышленность 

Нестандартный заказ выполняют специалисты ОАО «Машпищепрод»

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Сборкой агрегата занимаются Борис Шепета и Владимир Далидович.

Очередной нестандартный заказ выполняют специалисты ОАО «Машпищепрод». Для республиканскго унитарного производственного предприятия «Экзон-Глюкоза», которое  находится в Дрогичине, они собирают комплекс для  сушки кукурузных хлопьев.

Заказчики обратились на ОАО «Машпищепрод» потому,  что на предприятии накоплен большой опыт в плане изготовления оригинального оборудования, которого нет в серийном производстве. Многие из разработанных и собранных здесь  агрегатов можно назвать инновационными, так как изготавливаются они практически по индивидуальным проектам.

В  разработке сушильного комплекса для  заказчиков из Дрогичина  принимали участие специалисты конструкторского бюро ОАО «Машпищепрод».  Немало идей в процессе работы исходило от директора предприятия Михаила Котова.  Сейчас в процессах  изготовления  и сборки агрегата  задействованы практически все специалисты механо-сборочного цеха. Работы планируется завершить к концу февраля.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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