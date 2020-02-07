Посылки из Китая и защита чесноком от заражения. Девять мифов о коронавирусе
Специалист по внешним связям Секретариата Межведомственной целевой группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний Алексей Куликов опроверг в Twitter мифы о коронавирусе (2019-nCoV), которые распространяются среди людей.
- Посылки с AliExpress (в соцсетях все чаще пишут о том, что коронавирус может «приехать» из Китая в посылке с новыми наушниками, одеждой или чехлом для телефона).
— Получая посылки из Китая, вы не рискуете заразиться новым коронавирусом, — заверил Алексей Куликов. — Согласно исследованиям, коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на предметах: конвертах или посылках.
- 2019-nCoV можно заразиться от домашних животных.
— Пока нет никаких доказательств того, что собаки или кошки могут быть переносчиками коронавируса. Тем не менее, после контакта с домашними животными рекомендуется мыть руки водой с мылом, — говорится в сообщении.
- Антибиотики помогут вылечить или предупредить заболевание коронавирусом.
— Антибиотики не помогут вылечить или предупредить заболевание коронавирусом, потому что работают не против вирусов, а против бактериальных инфекций, — объяснил специалист.
- Вакцины против пневмонии защищают от нового коронавируса.
— Вакцины против пневмонии, например, пневмококковая вакцина или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина), не защищают от нового коронавируса. Нужна специальная вакцина, — добавил Алексей Куликов.
- Чеснок защищает от заражения.
— Чеснок — полезный продукт c определенными противомикробными свойствами. Но в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений его эффективности как средства профилактики заражения новым коронавирусом.
- Коронавирусу подвержены только пожилые люди.
— Заразиться может каждый. Пожилые люди и люди с ранее существующими заболеваниями (такими как астма, диабет и болезни сердца) оказываются более уязвимыми и подвергнуты осложнениям к болезни.
- Регулярное промывание носа солевым раствором поможет предотвратить заражение вирусом.
— Нет данных о том, что регулярное полоскание носа солевым раствором защитило людей от заражения новым коронавирусом.
- Жидкость для полоскания рта может защитить от заражения.
— Доказательств того, что жидкость для полоскания рта может защитить от заражения новым коронавирусом, нет.
- Существуют специальные лекарства для профилактики или лечения коронавируса.
— На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV), нет, — подытожил специалист.
Базовые рекомендации ООН для того, чтобы избежать заражения коронавирусом:
Источник: Млын.бай