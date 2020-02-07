Пройти партизанскими тропами: отправляемся в виртуальную экспедицию по району

Пуховщина — край партизанский. На территории района в годы Великой Отечественной войны действовало восемь партизанских бригад и три отряда особого назначения. Командиры пяти из этих формирований были удостоены звания Героя Советского Союза. Накануне юбилея Победы появилась идея пройти партизанскими тропами и узнать, что помнят о народных мстителях в деревнях, жители которых когда-то активно им помогали.

Одной из первых на территории района начала действовать партизанская группа под командованием Евгения Филипских. Нашу экспедицию мы начали, отправившись по ее следам.

Год 1941. Уже 22 июня многие города Беларуси подверглись массированным авианалетам авиации противника. В том числе и Лида, где базировался один из артиллерийских полков Западного особого военного округа. В нем служил уроженец украинского города Мариуполь политрук Евгений Филипских, который в Красную Армию пришел по партийному набору. С оккупантами он столкнулся в первый же день войны: гитлеровцы в тылу высадили десант, и Филипских получил приказ с группой бойцов держать оборону на шоссе. В течение нескольких часов небольшая группа прикрытия противостояла немецким пехоте и танкам. Это позволило артиллерийскому полку вырваться из окружения. Однако из группы прикрытия в результате ожесточенного боя в живых осталось только несколько человек, в том числе и Евгений Филипских. Пытаясь выйти из окружения, Филипских пришел в наш район, в окрестности деревень Бобы и Городень, где встретил пограничников Сергея Мальцева и Виктора Красильникова. Вместе они приняли решение остаться в здешних лесах и бороться с оккупантами. Вышли на связь с жителями окрестных деревень, которые помогли им обустроить землянку, обеспечили продуктами, поделились припрятанным оружием.

Для тех, кто не очень ориентируется в географии нашего района, хочу пояснить, что деревня Бобы находится километрах в четырех от Блужи. Места эти действительно партизанские: лес и сегодня очень близко подступает к населенному пункту. Сама деревня — около пяти десятков подворий. Когда проехали по главной улице, увидели, что есть дома, на которых до сих пор прибиты жестяные красные звезды — сохранившиеся с советских времен знаки того, что здесь когда-то жили ветераны Великой Отечественной войны. По моему мнению, это здорово, что их не поторопились снять, когда ушли из жизни те, в честь кого звезды укрепили. Логично было бы сейчас в год 75-летия Великой Победы с согласия нынешних хозяев добавить к ним таблички с информацией о том, что в доме проживал фронтовик, партизан, подпольщик. Это было бы стимулом для нынешнего поколения интересоваться историей родного края. Сведения такие еще можно восстановить: их собирали школы, библиотеки, клубы, сельсоветы.



В один дом с красной звездой мы заглянули. Нас встретила Светлана Сергеевна. Жилье ее семья снимает.

— Если хотите узнать что-то о войне — поговорите с моими родителями, Людмилой Владимировной и Сергеем Ивановичем, — посоветовала Светлана Сергеевна. — Они много общались с теми, кто был на фронте и в партизанах.

— Нет уже в деревне ветеранов, и о партизанах вам никто уже не расскажет, тут зимой только в семи домах люди живут,— с грустью констатировала Людмила Владимировна. Сергей Иванович вспомнил практически всех ветеранов, некогда проживавших в Бобах. Знает многих из других близлежащих деревень. «Съездите в деревню Городень и найдите там Виктора Владимировича Чумака и его супругу Янину Иосифовну. Они вам точно много о войне расскажут», — посоветовал он.

Виктору Владимировичу Чумаку было 8 лет, когда началась война. Мальчишки того времени быстро повзрослели, и их цепкая память многое сохранила. И Виктор Владимирович, как и многие его ровесники, войну помнит хорошо.

— Если в небе появляется «рама» (немецкий самолет «Фокке-Вульф» Fw 189) — нужно прятаться. Это первое, что внушили взрослые детям, когда началась война, — рассказал Виктор Владимирович. — «Рамы» высматривали скопления людей и расстреливали их. А возле деревни проходила военная дорога, соединявшая Лапичи и Марьину Горку, и на ней можно было увидеть попавших в окружение красноармейцев, пытавшихся пробиться к своим. Поэтому самолеты и летали. В деревню окруженцы тоже заглядывали: у местных жителей в основном просили поесть и обменять военную одежду на гражданскую.

Немцы в деревне первый раз появились в конце июля: приехали на велосипедах. Виктор Владимирович хорошо запомнил этот день: взрослые работали в поле, а детвора находила себе занятие на деревенской улице. Вот и он был на улице, когда увидел немецких солдат. Мальчишки собрались вместе и начали наблюдать за происходящим. Они видели, как их односельчанин, который в первую мировую был в плену и немного знал немецкий язык, о чем-то разговаривал с оккупантами. Потом немцы оставили велосипеды на окраине деревни, выстроились в шеренгу и стали стрелять в сторону поля. Когда они уехали, мальчишки сбегали посмотреть, что происходило на краю деревни, и увидели двух убитых офицеров Красной Армии.

А потом окруженцы стали оставаться в деревне. Виктор Владимирович рассказал, что был у них большой пустующий дом, хозяина которого раскулачили перед войной. Вот там человек 18 и жили до 1942 года, ходили отмечаться в комендатуру каждую неделю. Однажды ушли и не вернулись. Что с этими людьми произошло, никто так толком и не узнал.



А дальше в деревне стали происходить интересные вещи: она как бы разделилась на два лагеря. Во-первых, появился полицейский: сам он на службу ездил в Тальку, а семья жила в Городене. И часть населения деревни вроде бы как его и поддержала. Нет, на службу новой власти не пошли, но и общения с полицейским не чурались. А вторая часть жителей представителя новой власти начала сторониться. Некоторые в лес зачастили. Стало понятно, что где-то рядом есть партизаны.

Виктор Владимирович рассказал, что примерно в трех километрах от деревни Филипских с товарищами построили землянки. Потом связались с местным ветеринарным врачом Трофимом Боешко, который помогал медикаментами, и начали совершать небольшие диверсии, хотя оружия у них почти не было. Виктор Владимирович запомнил, как к ним в дом за провизией зашла группа, которая направлялась к железной дороге. Партизан было четверо, а винтовка — одна. Виктор Владимирович говорит, что и сейчас помнит, как она одиноко стояла в углу.

Сегодня о ранних диверсиях группы на железной дороге хорошо известно: взрывчатки не было, и партизаны просто разбирали пути. Филипских по своей первой специальности был железнодорожником и хорошо знал, как это сделать. В итоге первой такой диверсии полетели под откос паровоз и 27 вагонов с углем и обмундированием. Будучи руководителем группы, Филипских пустил под откос 5 вражеских эшелонов, в результате чего было выведено из строя 3 паровоза, 94 вагона.

Виктор Владимирович рассказал, как в 1942 году деревня поплатилась за помощь партизанам. Группа Филипских убила сына полицейского. А через месяц налетели каратели и забрали тех, кто ходил к партизанам — человек 20. Виктор Владимирович помнит всех по фамилиям: Пикулики, Свистуны, Линники… Рассказал о трагической судьбе двух братьев, Василия и Федора Свистунов. Когда каратели ворвались на подворье Василия, Федор был у матери, дом которой стоял через дорогу от дома его брата. Мать, увидев как забирают одного сына, второго спрятала под пол. Каратели его не нашли. Жены и детей Федора в это время также дома не было: стирали белье на речке, что и спасло. Когда каратели уехали, Федор быстро собрался и с семьей ушел к партизанам. Арестантов отвезли в Бобруйск в тюрьму гестапо. Выжить удалось не всем.

Постепенно к партизанам начали уходить мужчины из Городеня, Бобов, Берлежа и других близлежащих деревень. В том числе и брат Виктора Владимировича Михаил (погиб в 1943 году).

В июле 1942 года группа Филипских была преобразована в партизанский отряд «Пламя», вошедший затем в бригаду «За Родину» майора Алексея Флегонтова. Вскоре в расположение отряда пришла направленная в тыл диверсионная группа Василия Шклярика, у которой были толовые шашки, магнитные мины, рация. Появилась связь с «большой землей». И диверсии, которые совершали партизаны, стали более дерзкими. В ночь на 9 октября 1942 года совместно с отрядом Владимира Тихомирова, который базировался в Червенском районе, партизаны Филипских захватили и взорвали охраняемый гитлеровцами железнодорожный мост через реку Талька. Железная дорога Минск–Бобруйск бездействовала 12 суток! За эту операцию Евгений Филипских был награжден орденом Красного Знамени.

Со временем отряд вырос в бригаду «Пламя». Место дислокации у нее было уже другое.

Рядом с лагерями, где жили бойцы, располагались и гражданские лагеря. В одном из них вместе с братьями и сестрами провела военные годы супруга Виктора Владимировича Янина Иосифовна, отец которой был партизаном бригады «Пламя».

На счету этого боевого соединения немало громких боевых операций. Поэтому для нас следующей точкой на партизанской карте будет деревня Подкосье, в окрестностях которой была основная база бригады.

Наталья ПАРХОМЧИК.