Юные шахматисты успешно выступили на областных соревнованиях

В деревне Станьково (Дзержинский район) прошло первенство Минской области по шахматам среди юношей и девушек до 12 лет и до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из 15 районов Минской области и города Жодино. Пуховичский район представляли учащиеся центра творчества детей и молодежи «Світанак».

В группе «девочки до 12 лет», где соревновались 11 спортсменок, хороший результат показала Ульяна Зуева (5-е место). В группе «юноши до 12 лет», где выступали 26 спортсменов, Константин Дорофеюк и Владимир Татур заняли 4-е и 7-е места соответственно. Все они — ученики Максима Подвинского.

В группе «девочки до 18 лет», где соревновались 9 спортсменок, высокие результаты показали ученицы Константина Балаховского Анастасия Жабурденок (2-е место) и Дарья Цурикова (3-е место).

По результатам этих соревнований Анастасия Жабурденок завоевала право выступить на республиканских соревнованиях, которые пройдут с 7 по 15 февраля в Минске.

Наталья ПАРХОМЧИК.