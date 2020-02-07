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Юные шахматисты успешно выступили на областных соревнованиях

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Константин Дорофеюк (справа).

В деревне  Станьково (Дзержинский район) прошло первенство Минской области по шахматам среди юношей и девушек до 12 лет и до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из  15 районов Минской области и города Жодино. Пуховичский район представляли  учащиеся центра творчества детей и молодежи «Світанак».

В  группе   «девочки  до  12  лет»,    где  соревновались  11  спортсменок,  хороший  результат  показала Ульяна Зуева (5-е место). В группе «юноши до 12 лет», где выступали 26 спортсменов, Константин Дорофеюк и Владимир Татур заняли 4-е и 7-е места соответственно. Все они — ученики Максима Подвинского.

Ульяна Зуева.

В группе «девочки  до  18  лет»,  где  соревновались  9 спортсменок, высокие результаты показали ученицы Константина  Балаховского  Анастасия  Жабурденок  (2-е место)  и Дарья Цурикова (3-е место).

По  результатам   этих  соревнований   Анастасия  Жабурденок  завоевала право выступить на республиканских соревнованиях, которые пройдут с 7 по 15 февраля в Минске.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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