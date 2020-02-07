Победители конкурса «Безопасное селфи» получили свои награды

В актовом зале Пуховичского РОЧС прошла церемония награждения победителей конкурса «Безопасное селфи». Начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович отметил творческий подход к конкурсу у победителей и призеров конкурса.

Дипломы I cтепени получили воспитанницы Пуховичского районного социально-педагогического центра Алина Рысевец и Анастасия Мазаник.

—Инициатором была Настя. Алина поддержала подругу и вместе у них получилось отличное селфи, — рассказывает социальный педагог центра Ольга Кобан. — Специально к конкурсу девочки сделали эмблему МЧС из теста. Мы внимательно следили за публикациями фото других участников на сайте газеты «Пухавіцкія навіны». Если честно, были уверены в победе. Очень рады за девочек.

Алина и Анастасия рассказали, что селфи делают часто. Но на конкурс фотографировались довольно долго, долго выбирали и лучшее фото. Эмблему, сделанную своими руками, они подарили Алексею Нестеровичу.

Диплом II степени получила Анна Гирина. О конкурсе девушка узнала из аккаунта нашей газеты в Инстаграм.

— Поучаствовать решила ради интереса. Сын очень любит пожарные машины. Это его любимые игрушки, их у нас собралась уже целая коллекция, — говорит Анна. — О победе неожиданно сообщила сестра.

Дипломом III степени отмечено фото Натальи Лапцевич. Приехать на церемонию награждения у нее не получилось, но заслуженные призы обязательно попадут к победительнице.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.