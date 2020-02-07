И одна двойня. Кто родился в первый месяц года

В первый месяц нового года в нашем районе родилось 27 девочек и столько же мальчиков. Чаще всего девочек называли Ангелиной, Анной, Викторией, Евгенией и Софией (по 2). Самое популярное мужское имя — Владислав. Так назвали сразу четверых мальчишек. В лидерах также Артем и Роман (самые распространенные имена в районе 2019 года), Глеб, Матвей, Ярослав. Среди редких мужских имен — Давид. Среди женских — Алексия, Амелия, Виорика, Виргиния, Элина.

—В январе мы зарегистрировали одну двойню. Счастливыми родителями Кирилла и Карины стали Павел и Татьяна Мазаники из Марьиной Горки, — рассказывает начальник отдела загс райисполкома Наталья Дубовик. — Отмечу, что в январе 2019 года рождений было зарегистрировано меньше — 48.

Первенца дождались в 15-и семьях. Второй малыш появился на свет в 19-и семьях, третий — в 15-и, четвертый — в 5.

Свои отношения узаконила 21 пара. 14 из них свидетельства о браке получили в отделе загс райисполкома.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.