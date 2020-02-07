Памятка для населения по наведению порядка и благоустройству территорий

Уважаемые жители района!

Государственное учреждение «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» предлагает принять активное участие в наведении порядка и благоустройстве собственных и прилегающих к земельным участкам территорий.

Согласно требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 №110, территории населённых пунктов должны постоянно содержаться в чистоте!

На территории должны соблюдаться следующие требования:

— не размещать твёрдые отходы в неустановленных местах;

— не сливать жидкие отходы на землю, в ливневую канализацию;

— не хранить более 72 часов на территориях, прилегающих к земельным участкам, в том числе проезжей части улиц, дрова, торф, уголь, песок, строительные материалы и строительный мусор;

— регулярно проводить скашивание сорной растительности на собственной и прилегающей территории.

Также, напоминаем, что за нарушение правил содержания территорий виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.