Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в Красной Поляне

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приступили к переговорам в расширенном формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры проходят в усеченном формате, так как не все члены российской делегации смогли добраться до Сочи из-за сложных погодных условий.

С российской стороны кроме Владимира Путина на переговорах присутствуют заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С белорусской — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть позже приедут. Но мы можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать текущие дела. Думаю, что выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными сегодня. У нас вопросов много. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за полтора часа затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Владимир Путин.

По его словам, когда остальные коллеги доберутся до места переговоров, стороны перейдут ко второму раунду переговоров.

«Думаю, сегодняшний день будет полезным. Хочу вас поблагодарить, Александр Григорьевич, за то, что приехали», — сказал Президент России.

Ранее со ссылкой на ТАСС сообщалось, что самолет специального летного отряда «Россия», на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой. На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий — снежного бурана с сильным боковым ветром.

Между тем часть российской делегации так и не смогла прибыть в Сочи. Причина та же — сложные погодные условия. В результате борт отправили в аэропорт Минеральные Воды.

Источник: БелТА