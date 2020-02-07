Пуховичский районный отдел  охраны признан лучшим в республике

На днях на заседании коллегии Департамента охраны МВД Республики Беларусь были подведены итоги работы ведомства за прошедший год и определены задачи на предстоящий период. В рамках мероприятия были награждены победители и призеры ежегодного соревнования среди подразделений охранного ведомства.

По результатам оперативно-служебной деятельности за 2019 год Пуховичский районный отдел охраны признан лучшим среди районных подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Временно исполняющий обязанности начальника Департамента охраны Виктор Кулевец вручил начальнику Пуховичского отдела охраны Сергею Козаку диплом и хрустальный кубок с символом охранного ведомства, а автопарк отдела пополнился новым автомобилем.

Андрей МАЗАНИК.