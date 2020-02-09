Областной тур «Мисс Беларусь-2020» проходит в Борисове

Девушки-красавицы из всей Минской области собрались в Доме культуры в Борисове. Это педагоги, швеи, учащиеся вузов. В 11 утра стартовал областной тур «Мисс Беларусь-2020».

Елена Лобач, директор дирекции спецпроектов телеканала ОНТ, рассказала в самом начале конкурса, что ожидается более 70 участниц, из которых выберут примерно 30 красавиц для участия в финале.

Конкурс включает 3 этапа.

На первом этапе девушки общались с членами жюри, рассказывали о себе. Демонстрировали свои способности- танцевали, пели, декламировали стихи.

Второй этап – дефиле в купальниках, а третий – это фотосессия.